Polis gözaltına aldığı kişiyi yargıya değil mafyaya teslim etti: Cesedi aranıyor

İstanbul Büyükçekmece’deki bir arazide başlatılan kazının nedeni ortaya çıktı. Kazıda polisin gözaltına alıp mafyaya teslim ettiği kişinin cesedi aranıyor.





KARTAL’I 2 POLİS 20 OCAK’TA EVİNDE GÖZALTINA ALDI

Bir süre önce ortadan kaybolan Murat Kartal’ın cesedini Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi’ndeki arazide, inşaat makineleriyle arama çalışmaları sürüyor. 2015’te çıkan kavgada Baybaşin ailesinden Edip Fırat cinayetinin faili olduğu öğrenilen Kartal’ın Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği’nde görevli Erdem Öntürk ve Fatih Erkut tarafından 20 Ocak Perşembe günü Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde gözaltına alındığı ortaya çıktı.





EMNİYETE GÖTÜRMEK YERİNE MAFYAYA TESLİM ETTİLER

Polislerin Murat Kartal’ı emniyete götürmedikleri, bunun yerine Şişli, Çağlayan’da özel bir hastanenin önünde buluştukları uyuşturucu baronu Zindaşti’nin davasında da ismi geçen Yavuz Yavuztürk’e para karşılığı teslim ettikleri ortaya çıktı. Polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkut, Yavuz Yavuztürk, Baybaşin ailesinin fertlerinden Mehmet Emin Baybaşin, Habip Baybaşin, Faysal Gezen, Hasan Alagündüz gözaltına alınarak tutuklandı.





CESEDİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis ekiplerinin Murat Kartal’ın cesedini Büyükçekmece’deki belirtilen boş arazide arama çalışmaları sürüyor. Şüpheli polislerin Murat Kartal’ı teslim ettikleri Yavuz Yavuztürk, Zindaşti Davası dosyasında adı geçen isimlerden biri olarak biliniyor. Yavuztürk, büyük eroin operasyonlarına ve birçok cinayete ismi karışan İranlı uyuşturucu baronu Naji Sharifi Zindaşti’nin Büyükçekmece’de 2014 yılında 21 yaşındaki kızı Arzu Sharifi Zindaşti ve şoförü Devrim Öztunç’un cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin davada sanık olarak yargılanmıştı.