Samanyolu Haber /Dünya / Polisen yasak çiğneyen Norveç Başbakanı'na "herkesle eşit olamazsın" cezası /09 Nisan 2021 12:31

Polisen yasak çiğneyen Norveç Başbakanı'na "herkesle eşit olamazsın" cezası

Pandemiyle mücadelede kısmen başarılı olan Norveç'te Başbakan Erna Solberg 'halktan farklı muamele' gördü. Solberg'e kısıtlamaları ihlalden para cezası verildi. Genelde Solberg'inkine benzer ihlallerin pek peşine düşmeyen polis, başbakana farklı muameleyi "Kanunlar herkes için aynı olsa da kanun önünde herkes eşit değildir" diye gerekçelendirdi.

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Doğum günü kutlamasında koronavirüs tedbirlerine uymadığı için hakkında soruşturma başlatılan Norveç Başbakanı Erna Solberg'e para cezası kesildi. Emniyet Müdürü Ole Saeverud, düzenlediği basın toplantısında, para cezasının 20 bin Norveç kronu (2 bin 352 dolar) olduğunu açıkladı.

Normalde bu tip durumlarda ceza verilmediğini söyleyen Saeverud, başbakanın ise kısıtlamalara uyulması çabalarının en ön safında olduğuna dikkat çekti. Saeverud, "Kanunlar herkes için aynı olsa da kanun önünde herkes eşit değildir" dedi.

Solberg'in, şubat sonunda Geilo Kayak Merkezi'nde 13 kişiyle aynı masada oturarak bir restoranda parti verdiği, daha sonra da kapalı başka bir ortamda 14 kişiyle partiyi devam ettirdiğine ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

Norveç'te yürürlükteki koronavirüs yasakları 10'dan fazla kişinin bir araya geldiği etkinlikleri yasaklıyor.

5.4 milyon nüfuslu ülkede koronavirüs vakaları 100 binin üzerinde, 683 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 

 
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