Polisten 'mafya otomobilleri' sergisi













Araçları görünce yaşadığı şaşkınlığı dile getiren Adem Yörük, "Böyle kötü işlere karşıyız. Bizler haklı kazançla hayatımızı yaşayan insanlarız. Her kötü işin sonu neticede böyle oluyor. Araçları ilk görünce film çekiliyor sandık ama gerçekmiş" dedi.

























İstanbul'da farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarla çökertilen suç örgütlerine ait lüks araçlar mahkeme kararıyla emniyetin kullanımına verildi.Lüks araçlar Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, Eminönü ve Beşiktaş'ta görev yapacakları konumlara getirildi. Vatandaşlar, Ayasofya ve Taksim Meydanı'nda araçlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.Aralarında Porsche, Ferrari, Bentley ve Mercedes gibi markaların da bulunduğu araçlar, 'Comanchero' suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda ele geçirilmişti.Araçların piyasa değeri 100 milyon liranın üzerinde olduğu öngörülüyor.ABD ve Avustralya tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Hakan Ayık’ın (Reis) liderliğini yaptığı 'Comanchero' suç örgütü geçen Kasım ayında çökertilmiş, operasyonda 39 şüpheli yakalanmıştı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 aracın mahkeme kararınca emniyete verildiğini duyurmuştu.Yerlikaya, "Artık bundan böyle bu araçlar suç örgütlerinin değil, polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır. Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun" ifadelerini kullanmıştı.