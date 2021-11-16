Polonya sınırdaki göçmenlere müdahale etti

Sınırda çekilen videolarda, göçmenlerin, Polonya'ya geçmelerini engelleyen sınır muhafızlarına taş, şişe sopa attıkları ve sınırdaki çiti indirmeye çalıştıkları görülüyor.







BBC Türkçe'nin haberine göre Polonya Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin göçmenlerin saldırısına karşılık verdiğini açıkladı.Yedi sınır muhafızının da yaralandığı duyuruldu.





Polonya polisi, Belarus güçlerini, göçmenlere ses bombası vermek ve ses bombalarının atılmasına engel olmamakla suçladı.Rusya göçmenlere karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanılmasının "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu vurguladı.



