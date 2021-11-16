Samanyolu Haber /Dünya / Polonya sınırdaki göçmenlere müdahale etti /16 Kasım 2021 20:31

Polonya sınırdaki göçmenlere müdahale etti

Polonya'da sınır muhafızları Belarus'tan ülkeye girmeye çalışan göçmenlere karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.Günlerdir Belarus-Polonya sınırındaki Kuznica-Brusgi geçişinde bekleyen göçmenlere Polonyalı güvenlik güçleri tarafından tazyikli su ile müdahale edildi.

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Sınırda çekilen videolarda, göçmenlerin, Polonya'ya geçmelerini engelleyen sınır muhafızlarına taş, şişe sopa attıkları ve sınırdaki çiti indirmeye çalıştıkları görülüyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre Polonya Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin göçmenlerin saldırısına karşılık verdiğini açıkladı.Yedi sınır muhafızının da yaralandığı duyuruldu.

Polonya polisi, Belarus güçlerini, göçmenlere ses bombası vermek ve ses bombalarının atılmasına engel olmamakla suçladı.Rusya göçmenlere karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanılmasının "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu vurguladı. 

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