Samanyolu Haber /Gündem / Polonya sınırında Ukrayna'dan gelen Afrikalılara ırkçılık yapıldığı iddiası /01 Mart 2022 11:34

Polonya sınırında Ukrayna'dan gelen Afrikalılara ırkçılık yapıldığı iddiası

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında ülkeden ayrılmaya çalışan Afrikalı sığınmacıların Polonya sınırında ırkçı uygulamalara maruz kaldığı iddia edildi.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna Savaşı'ndan kaçan tüm sığınmacıları kabul edeceğine yönelik açıklamasına rağmen; Rusya'nın Ukrayna işgalinden kaçan Afrikalıların, Polonya sınır yetkilileri tarafından ırkçı uygulamalara maruz kaldığı ve geri gönderildiği iddia edildi.

Güney Afrika Dışişleri yetkilisi Clayson Monyela, Twitter mesajında Güney Afrikalı öğrencilerin ve diğer Afrikalıların Ukrayna-Polonya sınırında kötü muamele gördüğünü ifade etti. Elçilik yetkililerinin sınırda ülkeyi terk etmeye çalışan Afrikalılara yardım ettiğini kaydeden Monyela, sınır hattından görüntüler de paylaştı.

Sosyal medyada yayımlanan bazı görüntülerde de Afrikalıların sınırdan geçişlerine izin verilmediği ve Ukrayna'ya geri gönderildiği görünüyor. Sınırdaki Afrikalıların çoğunluğunu Nijerya, Kenya, Güney Afrika, Etiyopya, Somali ve diğer Afrika ülkelerinden gelen öğrencilerin oluşturduğu bildiriliyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson sınırın Ukrayna'da yaşayan ve ülkelerine dönmek isteyen üçüncü ülkelerden gelen sığınmacılara da açık olduğunu söyleyerek bu kişilere yardım edilmesi gerektiğini belirtmiş ve AB'nin korumasına ihtiyaç duyan herkesin iltica başvurusunda bulunabileceğini kaydetmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Polonya sınırında Ukrayna'dan gelen Afrikalılara ırkçılık... Sonraki Haber >>

AKP, cezaevlerini neden boşaltıyor?

AKP, cezaevlerini neden boşaltıyor?

Ukrayna Ordusundaki Türkçe konuşan komutan

Ukrayna Ordusundaki Türkçe konuşan komutan

MCTV Ana haber bültenine canlı bağlantı yaparken Rus ateşi altında kaldı

MCTV Ana haber bültenine canlı bağlantı yaparken Rus ateşi altında kaldı

Rize Çayelili vatandaştan şok sözler

Rize Çayelili vatandaştan şok sözler

Her dem Mus’ab’ına imrendim…

Her dem Mus’ab’ına imrendim…

CNN Türk'te bilgisayar oyunu savaş görüntüsü diye verildi!

CNN Türk'te bilgisayar oyunu savaş görüntüsü diye verildi!

Yusuflar geliyor zindanlardan

Yusuflar geliyor zindanlardan

Habertürk'te çifte yayıncılık skandalı: Ukraynalı kadınlara yönelik sözler tepki çekti

Habertürk'te çifte yayıncılık skandalı: Ukraynalı kadınlara yönelik sözler tepki çekti

Ukrayna’daki öğrenci hükümeti eleştirince A Haber canlı yayından aldı: ‘Türk kızı ağlamaz’

Ukrayna’daki öğrenci hükümeti eleştirince A Haber canlı yayından aldı: ‘Türk kızı ağlamaz’

Yusuf Bekmezci’nin avukatı yaşananları anlattı

Yusuf Bekmezci’nin avukatı yaşananları anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:05:36