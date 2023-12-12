Samanyolu Haber /Gündem / Polonya'da hükümet düştü: Başbakan Morawiecki, güven oylamasını kaybetti /12 Aralık 2023 11:39

Polonya'da hükümet düştü: Başbakan Morawiecki, güven oylamasını kaybetti

Polonya’da parlamentodan güvenoyu alamayan Mateusz Morawiecki hükümetinin düşmesinin ardından, ülkenin yeni Başbakanı Donald Tusk oldu.

SHABER3.COM

Polonya’da parlamentodan güvenoyu alamayan Mateusz Morawiecki hükümeti düştü. İki hafta önce kurulan Morawiecki hükümeti güvenoyu için gerekli olan 231 milletvekilinin desteğini alamadı. Morawiecki hükümeti için 190 parlamenter "Evet", 266 parlamenter ise "Hayır" oyu kullandı. Morawiecki hükümeti düşmesinin ardından anayasa gereği hükümeti belirleme sırası parlamentoya geçti. 

Parlamentosunun alt kanadı Sejm’de milletvekillerinin oylarıyla Vatandaşlar Koalisyonu’nun lideri Donald Tusk, başbakanlığa aday gösterildi. Sejm’de yapılan oylamada Tusk, 201’e karşı 248 oyla ülkenin yeni başbakanı seçildi. 
Seçilmesinin ardından alkışlar eşliğinde parlamento kürsüsüne gelen Tusk, "Teşekkürler Polonya. Bu yalnızca benim için değil, uzun yıllar boyunca kötülüğü, karanlığı kovacağımıza, her şeyin daha iyi olacağına derinden inanan herkes için muhteşem bir gün" dedi.

TUSK LİDERLİĞİNDEKİ HÜKÜMETİN GÜVENOYU ALMASI BEKLENİYOR 
Polonya’da Vatandaşlar Koalisyonu, Yeni Sol ve Üçüncü Yol’dan oluşan koalisyon hükümeti kurulurken, yeni hükümet programı için güven oylaması ise yarın yapılacak. Hükümet kurmak için 231 parlamenterin desteği yeterli olurken, 460 üyeli Sejm’de 248 parlamentere sahip yeni koalisyon hükümetinin önünde bir engel bulunmuyor. Tusk hükümetinin 13 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından onaylanması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Polonya'da hükümet düştü: Başbakan Morawiecki, güven... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:21:20