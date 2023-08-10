Samanyolu Haber /Dünya / Polonya'da 'Rusya ve göçmen' alarmı: Belarus sınırına 10 bin asker gönderilecek /10 Ağustos 2023 19:51

Polonya'da 'Rusya ve göçmen' alarmı: Belarus sınırına 10 bin asker gönderilecek

Polonya Savunma Bakanlığı, Belarus sınırına 10 bin asker gönderileceğini açıkladı.

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Euronews'te yer alan habere göre Polonya Savunma Bakanlığı, ülkenin Belarus ile doğu sınırına "caydırıcı" olarak 10 bin asker konuşlandırılacağını duyurdu.

Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak devlet radyosuna yaptığı açıklamada, "Bu operasyona yaklaşık 10 bin asker katılacak, bunların 4 bini sınır polisini desteklemek üzere doğrudan operasyonlara katılacak ve 6 bini de takviye olarak görev yapacak." ifadelerini kullandı.

Bakanlık bir önceki gün 2 bin ilave askerin Belarus sınırını güçlendirmek üzere 15 gün içinde bölgeye gönderileceğini açıklamıştı. Bunların sınır bölgesinde halihazırda görev yapan 2 bin askere ek olarak görevlendirileceği bildirilmişti.

NATO üyesi olan Polonya kısa bir süre önce Belarus'tan gelebilecek provokasyon tehdidi ve bu ülkede bulunan Rus paralı asker grubu Wagner'in yarattığı potansiyel tehlikeler konusunda uyarıda bulunmuştu.

Varşova, Rusya ve Belarus'u bölgeyi istikrarsızlaştırmak üzere Avrupa Birliği'ne yeni bir göçmen akını düzenlemekle suçlamıştı.

Leh yetkililere göre, yıl başından bu yana 19 bin göçmen Polonya sınırını geçmeye çalıştı. 2022'de bu sayının, tüm yıl için 16 bin olduğu bildirildi.

Sadece geçtiğimiz temmuz ayında 4 binden fazla göçmenin Polonya sınırını geçme teşebbüsünde bulunduğu açıklandı.

Belarus, Polonya ve Litvanya sınırında askeri tatbikat yapıyor

Belarus, pazartesi günü Polonya ve Litvanya sınırı yakınlarında askeri tatbikat yapmaya başladı.

Bölgede gerilim, Rus paralı asker grubu Wagner'in Belarus'a yerleşmesiyle tırmanmıştı.

Wagner, Rusya'da başlattığı kısa süreli isyan sonrası yapılan bir anlaşma kapsamında savaşçılarını Belarus'a taşımıştı.

NATO ülkeleri Polonya ve Litvanya, Wagner'in Rusya'nın müttefiki Belarus'a yerleşmesi sonrası sınır güvenliklerini güçlendirmek üzere önlemler almaya başladı.

Rusya'ya ait Kaliningrad eksklavı ve Belarus ile sınırı olan her iki ülke de, Moskova ve Minsk'ten gelebilecek provokasyonlara karşı hazırlıklı olduklarını açıkladı.

Polonya ağustos ayının başlarında iki Belarus helikopterinin hava sahasında kısa bir süre alçaktan uçtuğunu iddia etti. Belarus makamları helikopterlerinin Polonya'ya girdiğini reddetti.

Belarus Savunma Bakanlığı pazartesi günü başlayan tatbikatların, "özel askeri operasyon" deneyimlerine dayandığını açıkladı.

Bakanlık, tatbikatın "insansız hava araçlarının kullanımının yanı sıra tank ve motorlu tüfek birimlerinin, silahlı kuvvetlerin diğer kollarının birimleriyle yakın etkileşimini" içerdiğini bildirdi.

Belarus, Wagner paralı asker grubunun ülkede birliklerine eğitim verdiğini öne sürüyor.
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