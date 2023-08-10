Real Madrid’de Arda Güler için ameliyat kararı verildi! İşte dönüş tarihi

Sözcü.com.tr'de yer alan habere göre Real Madrid’e transfer olmasının ardından yeni sezon çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdüren Arda Güler şanssız bir sakatlık süreci yaşıyor… Sağ diz iç menisküsünde problem olan ve özel tedavi için ABD kampından ayrılıp Madrid’e dönen Arda Güler için operasyon kararı alındı.





Arda Güler için yapılan detaylı tetkiklerin ardından Real Madrid kulübünün ameliyat edilmesine karar verdiği bildirildi. Güler ameliyat olması durumunda sahalardan en az 6-7 hafta uzak kalacak.





The Athletic’te yer alan habere göre; iyileşme sürecinin hızlanması için yoğun şekilde tedavi olan 18 yaşındaki milli futbolcu için ameliyat gerekli olacak. Takımın sezon öncesi hazırlık maçlarını kaçıran Arda Güler’in menisküs sakatlığı için gerekli olan operasyonu daha önce Ramos ve Modric gibi isimlerin doktoru olan ünlü cerrah Manuel Leyes’in yapacağı aktarıldı.Daha önce İspanyol basınından Marca ve Mundo Deportivo, genç yıldızın ameliyat olması halinde 6 ay sahalardan uzak kalabileceğini ve böyle bir senaryoda kontenjanda yer açmak için İspanyol devinin Arda’nın lisansını askıya alabileceğini yazmıştı.