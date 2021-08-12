Polonya'dan ABD yönetimini kızdıran hamle

Polonya’daki muhafazakâr PıS partisi önderliğindeki sağcı koalisyon hükümeti, bir süredir yabancı ülkelerin Polonya’daki muhalif medya kuruluşlarına baskı yapmakta ve sınırlamalar getirmeye hazırlanmaktaydı.







Polonya parlamentosundaki dünkü hararetli oylamada, Polonya’da televizyon kanalına sahip Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerdeki şirketlerine uygulanan yasakların artırılmasını sağlayacak yasa tasarısı geçirildi. Muhalefete göre, bu yasa tasarısıyla sahibi ABD merkezli medya grubu Discovery Inc olan ve sağcı Polonya hükümetini eleştiren TVN24 haber kanalının susturulması hedefleniyor.





Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise bu iddiaları reddetti. Morawiecki, “Herhangi bir TV kanalına yönelik bir niyetimiz yok. Bu sadece regülasyonları sıkılaştırmakla ilgili. Böylece AB dışındaki şirketlerin Polonya’daki medya kuruluşlarını satın alma durumu ortadan kalkacak” dedi.





MÜLKLERİN İADESİ ZORLAŞTI





Polonya parlamentosu ayrıca Nazi işgalcileri tarafından mülklerine el koyulan ve savaş sonrasındaki komünist yönetimler tarafından bu mülklerine tekrar el koyulan Yahudilere mülklerinin iade edilmesini zorlaştıracak bir yasa tasarısını da 24 Haziran’da geçirmişti.





Polonya Anayasa Mahkemesi, 2015’te verdiği bir kararda, hatalı idari kararların belli bir tarihten sonra zaman aşımına uğrayacağını belirtmişti. Polonya’daki parlamento komitesiyse Mart 2021’de bu zaman sınırının 10 ila 30 yıl arasında değişmesi için bir yasa tasarısı sunmuştu. Mülk sahibi Yahudiler ve onların torunları komünizmin çöktüğü 1989’dan beri tazminat talebinde bulunuyorlar.





ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Yahudilerin el koyulan mülklerinin iadesini zorlaştıracak yasa tasarısının geçirilmesine karşı daha önce çağrı yapmıştı.





Başbakan Morawiecki, “Bunun, Amerikan dostlarımız tarafından bizim hakkımızda dile getirilen endişelerle bir alakası yoktur” dedi.