Prens William’ın The Crown tepkisi

William ve eşi Kate Middleton’ın İngiliz kraliyet ailesinden bahseden ve 1 ay önce final sezonu yayınlanan "The Crown" isimli Netflix yapımından hoşlanmadığı ortaya çıktı. Yazılanlara göre William ve eşi Middleton çifti yapımı izlemeyecek. Prens Harry ise “The Crown”ın kurgu olmasından dolayı, eskisinden daha rahat hissettiğini söylüyor.







Kaynak "Prens, insanlar 'bunun sadece bir dizi’ olduğunu söylediğinde gözlerini deviriyor. Yine de şikayet ederek bunu daha fazla duyurmayacaktır. Sürekli şikayetçi olarak görülme fikrinden hoşlanmıyor" kaydetti.





TERCİHİ AKSİYON FİLMLERİ

Yazarın belirttiğine göre Prens William zamanı olduğunda ve dinlenmek istediğinde televizyon karşısına oturup tercihini aksiyon filmlerinden yana kullanıyor. Favori iki filmi ise ‘Deadpool’ ve ‘Batman’ dedi.





PRENS HARRY DURUMDAN MEMNUN

Prens William, The Crown'ı izlemeyi reddederken, 39 yaşındaki kardeşi Prens Harry ise popüler dizi hakkında oldukça rahat bir tavır sergiliyor.





Harry’nin James Corden ile 2021’de gerçekleştirdiği röportajda diziyi izlediğini belirterek "The Crown'da eskisinden çok daha rahatım. Ailem, karım ya da kendim hakkında yazılan hikayeleri görüyorum. Bu kesinlikle kurgu, nasıl isterseniz öyle alın. Ama bu gerçekmiş gibi aktarılıyor çünkü haberiniz yok. Bununla ilgili sorunum var” dedi.





Prens Harry "The Crown" isimli popüler Netflix dizisine rahat bir tutum sergilerken, Prens William ve eşi Kate Middleton tepkisini koruyor.