Videoda Prigojin, “Bu mesaj hayatta olup olmadığı mı merak edenler için, her şey yolunda” diyor.30 saniyeden kısa olan kısa klipte Prigojin, videoyu Afrika’da kaydettiğini söylüyor.Yer, zaman veren Wagner lideri şunları söylüyor:“Yani beni yok etmeyi, özel hayatımı, ne kadar kazandığımı ya da hakkımdaki başka şeyleri tartışmayı seven insanlar için, her şey yolunda (diyorum)”Videodaki “şu anda haftasonu” ve “Ağustos ayının ikinci yarısı” ifadelerinden, kaydın 19 ila 20 Ağustos tarihlerinden birine ait olabileceği düşünülüyor.23 Ağustos’taki uçak kazasından iki gün önce, Prigojin’in bir görüntülü kaydı yayınlanmıştı.Afrika'da kaydedildiği izlenimi veren videoda Prigojin, Wagner'in maden aramanın yanı sıra İslamcı militanlar ve diğer suçlularla da savaştığını söylüyordu.İki videoda da Prigojin’in benzer bir kamuflaj ve kıyafet giydiği görülüyor.Wagner bağlantılı Telegram kanalı kanalında yayımlanan videoyu bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.62 yaşındaki Prigojin'in öldüğü, 23 Ağustos'ta düşen uçakta bulunan 10 cenazenin genetik analizi sonrasında Rus yetkililer tarafından da doğrulandı.Kremlin kazadan sorumlu olduğu yönündeki spekülasyonları yalanlıyor.Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, suikast düzenlendiği yönündeki söylentileri "kesinlikle yalan" olarak nitelendirerek reddetti.Ancak hem yurt içinde hem de yurt dışında Rusya'yı izleyen bazı gözlemciler, Prigojin'i Haziran ayında başlattığı isyanın sona ermesinden bu yana "yürüyen ölü bir adam" olarak tanımlıyordu.Rus güvenlik güçlerinin bir şekilde uçağın düşmesine yol açtığına dair spekülasyonlar var. BBC'nin ABD’deki medya ortağı CBS'nin aktardığına göre ABD'li yetkililer, kazanın en muhtemel nedeninin özel jette meydana gelen patlama olduğunu söyledi.Haziran ayında, bir zamanlar Putin'e sadık olan Prigojin, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin en üst düzey iki generaline karşı başlatılan isyana öncülük etti.Paralı askerleri Rusya'nın güneyindeki Rostov-on-Don kentinin kontrolünü ele geçirdi ve Moskova'ya doğru ilerleyişe geçti; ancak isyanı başkentten yaklaşık 200 km uzakta durdurdular.Putin o dönemde isyanı "ihanet" ve “arkadan bıçaklama" olarak tanımlamıştı ancak daha sonra Wagner savaşçılarının ya Rus düzenli ordu birliklerine katılması ya da Rusya'nın müttefiki olan Belarus'a taşınması konusunda bir anlaşmaya varıldı.