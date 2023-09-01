Fenerbahçeli genç kaleci Altay resmen Manchester United'da

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?





Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın Manchester United'a transfer olduğunu duyurdu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Kulübümüz, milli kalecimiz Altay Bayındır'ın transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile 5 milyon avro bonservis, sonraki satıştan yüzde 20 pay, satış bedelinin 10 milyon avroyu geçmesi halinde ayrıca 1 milyon avro pay olacak şekilde anlaşma sağlamıştır. 2019 yılında kadromuza katılan Altay Bayındır, kısa sürede gösterdiği başarılı performansla hem takımımızın hem de taraftarlarımızın vazgeçilmezi oldu. Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile takımımızda kaptanlık sorumluluğunu genç yaşta üstlenen Altay Bayındır, milli takımın da önemli isimlerinden biri olmayı başardı. Bugüne kadar verdiğin tüm emekler için Altay Bayındır’a teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz."Altay Bayındır, 14 Nisan 1998 tarihinde Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğdu. Futbola 2009 yılında Arabayatağıspor'da başladı. 2011 yılında Bursaspor altyapısına transfer oldu. 2013 yılında Bursaspor'dan ayrılarak Ankaragücü altyapısına katıldı.2015 yılında Ankaragücü'nün A takım kadrosuna yükselen Altay Bayındır, ilk profesyonel maçına 2015-16 sezonunda çıktı. 2017-18 sezonunda Ankaragücü'nün Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynadı.2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin de ilk 11'inde yer almaya başladı. 2019-20 sezonunda Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynadı.Altay Bayındır, 2021 yılında Türkiye A Milli Futbol Takımı'na davet edildi. A Milli Takım formasıyla 10 maça çıktı.Altay Bayındır, 1.98 metre boyunda ve 88 kilo ağırlığındadır.