İyiliğe engel olanlar Kur’an’da lanetlenmiştir

Ayhan Tekineş, kısa videosunda şunları söyledi: Namaz kılanlara lanet edilir mi? Kur’an’ı Kerim ‘Feveylül lil musallin’ buyurmuş; Namaz kılanlara yazıklar olsun…



Hangi namaz kılanlar?



‘Onlar namazlarından gafildir, onlar namazı riya için, gösteriş için kılarlar.



Peki kimin namazı gösteriş için kıldığını, kimin namazından gaflet içinde olduğunu nereden bileceğiz?



Kur’an’ı Kerim bunun görünen gerekçesini bize şöyle anlatır; Onlar iyiliği, yardımlaşmayı, mağdura yardım etmek gibi hususları engeller, onlarla mücadele ederler, iyiliği engellerler. İşte onlara yazıklar olsun!



Maun Suresi’nin meali şöyle:



Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla



O hesap ve ceza gününü yalanlayanı gördün mü! İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, ?4? Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.