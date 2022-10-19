Samanyolu Haber /Gündem / Yılmaz Odabaşı’ndan tepki: ‘Dehşet verici! Taş mı yesinler, topluca intihar mı etsinler?’ /19 Ekim 2022 11:27

Yılmaz Odabaşı’ndan tepki: ‘Dehşet verici! Taş mı yesinler, topluca intihar mı etsinler?’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla cezaevinde bulunan kişilerin çocukları ve KHK’lılara yardım ettikleri için 704 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine tepki gösteren şair yazar Yılmaz Odabaşı, ‘‘Dehşet verici! Ne olmasını bekliyordunuz: Taş mı yesinler, topluca intihar mı etsinler?’’ dedi.

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Hukuksuz operasyonlarıyla bilinen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 59 ilde düzenlenen operasyonlarda KHK’lı ve cezaevinde tutuklu bulunan kişilerin çocuklarına yardım eden ve yardıma muhtaç öğrencilerin de aralarında olduğu 704 kişiden 599 kişi gözaltına alındı.

Muhtaç insanlara yardım etmenin yasalarda suç olmamasına rağmen vicdanları kanatan bir operasyonla 599 kişinin gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. Ünlü şair yazar Yılmaz Odabaşı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda operasyona tepki gösterdi.

Zor durumda olana yardım etmenin insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu hatırlatan Yılmaz Odabaşı, on binlerce insanın KHK’larla işinden atıldığını ve binlerce ailenin mağdur olduğunu söyledi.

İnsani dayanışmanın bile suç sayılması çok hazin ve utanç verici olduğunu söyleyen Yılmaz Odabaşı kendisinin de yardıma muhtaç insanlara yardım ettiğini belirterek ihbarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz Odabaşı şu ifadeleri kullandı:

”DEHŞET VERİCİ”

‘‘Zor durumda olana yardım etmek insani, vicdani bir sorumluluktur. İş bulamayan KHK’lılara mütevazı yardımları nedeniyle Türkiye’de 704 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini S.Soylu açıklamış. Dehşet verici! Ne olmasını bekliyordunuz: Taş mı yesinler, topluca intihar mı etsinler?

”ÖFKENİZ SOĞUMADI MI?”

İnsanları işinden etmiş, binlerce aileyi mağdur, çaresiz bırakmışsınız; bu da öfkenizi soğutmaya yetmiyor mu, bir de koltuklarımızda dram mı izlemek istiyorsunuz? İnsani dayanışmanın bile suç sayılması çok hazin ve çok utanç verici!

”KENDİMİ İHBAR EDİYORUM BEN DE YARDIM ETTİM”

Dünya görüşü, dini, mezhebi, ırkı nedir sormadan, ayırmadan işittiğim, ulaşabildiğim insanlara kendi koşullarımda (pandemi süreci) çok yardım ettim. Bunun reklamını da yapmam. Madem suç: Mağdur insanlara, çocuklara yardım ettiğimi burada apaçık ifade ederek kendimi ihbar ediyorum!’’


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