Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı paylaşımı

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabından aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Ovalı, ilk partide 2 milyon dozu hedefledikleri aşının birinci basamağı olan hayvan deneylerinin sorunsuz devam ettiğini açıkladı.







Koronavirüsüne karşı yaptığı çalışmalarla ve geçen ay 'Dornaz Alfa' ilacının adını açıklamasıyla gündeme gelen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Twitter hesabından açıklama yaptı. Ovalı, Dornaz Alfa'nın sadece akciğer problemlerine neden olan zarı eritmediği, aynı zamanda antiviral gibi çalışabildiğini rapor ettikleri ilk laboratuvar ve klinik verilerinin önbaskı olarak yayınlandığı duyurdu.





'AMAÇ EYLÜLDE KLİNİK TESTLERE BAŞLAMAK'





Ovalı, ilk partide 2 milyon dozu hedefledikleri aşının birinci basamağı olan hayvan deneylerinin sorunsuz devam ettiğini açıkladı.





Prof. Dr. Ovalı, “Amaç, eylülde klinik testlere başlamak” bilgisini paylaştı.





Twitter üzerinden paylaşım yapan Ovalı, şu ifadeleri kullandı:





“Dornaz Alfa’nın sadece akciğer problemlerine neden olan zarı eritmediği, aynı zamanda bir antiviral gibi çalışabildiğini rapor ettiğimiz ilk laboratuvar ve klinik verilerimiz preprint olarak yayınlandı”