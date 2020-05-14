Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı paylaşımı /14 Mayıs 2020 00:42

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı paylaşımı

Koronavirüs'e karşı aşı geliştirme çalışmalarında yer alan isimlerden Prof. Dr. Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada aşı çalışmalarının hayvanlar üzerindeki test kısmının sorunsuz devam ettiğini ifade ederek, "Amaç eylülde klinik testlere başlamak" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabından aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Ovalı, ilk partide 2 milyon dozu hedefledikleri aşının birinci basamağı olan hayvan deneylerinin sorunsuz devam ettiğini açıkladı.

Koronavirüsüne karşı yaptığı çalışmalarla ve geçen ay 'Dornaz Alfa' ilacının adını açıklamasıyla gündeme gelen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Twitter hesabından açıklama yaptı. Ovalı, Dornaz Alfa'nın sadece akciğer problemlerine neden olan zarı eritmediği, aynı zamanda antiviral gibi çalışabildiğini rapor ettikleri ilk laboratuvar ve klinik verilerinin önbaskı olarak yayınlandığı duyurdu.

'AMAÇ EYLÜLDE KLİNİK TESTLERE BAŞLAMAK' 

Ovalı, ilk partide 2 milyon dozu hedefledikleri aşının birinci basamağı olan hayvan deneylerinin sorunsuz devam ettiğini açıkladı.

Prof. Dr. Ovalı, “Amaç, eylülde klinik testlere başlamak” bilgisini paylaştı.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Ovalı, şu ifadeleri kullandı:

“Dornaz Alfa’nın sadece akciğer problemlerine neden olan zarı eritmediği, aynı zamanda bir antiviral gibi çalışabildiğini rapor ettiğimiz ilk laboratuvar ve klinik verilerimiz preprint olarak yayınlandı”

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı paylaşımı Sonraki Haber >>

Kamerayı açık unutup terbiyesizleşen Gazi Üniversitesi Dekanı

Kamerayı açık unutup terbiyesizleşen Gazi Üniversitesi Dekanı

Kanser hastası tutuklunun eşinden çağrı

Kanser hastası tutuklunun eşinden çağrı

Kovalamaca dramatik bitti

Kovalamaca dramatik bitti

Ünlü sunucu sabah programında uyudu

Ünlü sunucu sabah programında uyudu

Fatih Tezcan: Bu kez karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

Fatih Tezcan: Bu kez karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

Samanyolu'ndan zorunlu açıklama

Samanyolu'ndan zorunlu açıklama

Değmez bu kadar zulme!

Değmez bu kadar zulme!

Dev tanker alev alev yandı!

Dev tanker alev alev yandı!

Alışılmadık fırtına ortalığı yıktı

Alışılmadık fırtına ortalığı yıktı

Enes Kanter, MSNBC’de Türkiye’deki hukuksuzluğu anlattı!

Enes Kanter, MSNBC’de Türkiye’deki hukuksuzluğu anlattı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:02:04