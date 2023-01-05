Prof. Dr. İzzet Özgenç: ‘İltisak’ bahanesiyle kişileri ‘ötekileştirenler’ lanetle anılacak









İzzet Özgenç, daha önce de hukuk literatüründe ‘irtibat ve iltisak’ gibi belirsiz kavranmaların olmadığını belirtmişti. Özgenç, ““İLTİSAK ibaresi bağlamında Anayasa Mahkemesinin 24.6.2021 tarihli ve E. 2018/81, K. 2021/45 sayılı Kararı ile ilgili kısa bir değerlendirme: Anayasa Mahkemesi’nin hukuka geri dönüş bakımından bir kapı aralamış olan 24.06.2021 tarihli kararında, masumiyet karinesiyle ilgili yer verilen kitabi bilgilere aynen katılmakla birlikte, bir örgütsel yapıya üyelik dışında irtibat ve özellikle iltisak kavramı ile ilgili değerlendirmeleri sorunlu gördüğümüzü belirtmek gerekir. Bu iki kavramın, belirlilik ilkesiyle bağdaşmadığını, bu iki kavrama izafeten kişilerin herhangi bir hak yoksunluğuna maruz bırakılamayacağını ve özellikle nevzuhur ‘iltisak’ diye hukuk literatürümüzde bir kavram bulunmadığını belirtmek isterim.” yazmıştı.











