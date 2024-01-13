Hukuk duayeni Prof. Dr. Sami Selçuk'tan AİHM'nin Yalçınkaya kararına ilişkin bilimsel görüş

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ByLock kullandığı, Bank Asya’da hesap açtırdığı ve bir sendikaya üye olduğu suçlamasıyla KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen Yüksel Yalçınkaya’nın başvurusuyla ilgili kararını 26 Eylül’de açıklamıştı.
Bu karar doğrultusunda AİHM, ByLock kullanmak, Bank Asya’da hesabı bulunmak, Gülen Hareketi’ne yakın sendikaya ve derneğe üye olmak suçundan tutuklanan öğretmen Yüksel Yalçınkaya’nın davasında 3 maddeden ihlale karara verdi.
AİHM’nin ihlale hükmettiği maddeler şöyle: 6. madde adil yargılanma hakkı 7. madde kununsuz suç ve ceza olmaz, 11. madde toplanma ve örgütlenme özgürlüğü
Bununla birlikte AİHM kararda, Türk hükumetine ve yargısına da binlerce davada hukuka dönmesi uyarısında bulundu.
İnsan hakları savunucusu Dr. Gökhan Güneş de X hesabından ‘Çok önemli’ başlığıyla duyurduğu paylaşımında ‘Hukuk duayeni Sn. Prof. Dr. Sami Selçuk tarafından Yalçınkaya kararıyla ilgili hazırlanan bilimsel görüşe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bilimsel görüşün tüm dosyalara sunulmasında fayda vardır.’ ifadelerine yer verdi.
Prof. Dr. Sami Selçuk’un hazırlamış olduğu bilimsel görüşe buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.