Beşiktaş, Fernando Santos ile açılışı 3 golle yaptı!

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde çıktığı ilk maçta 3 puanı 62'de Semih Kılıçsoy, 65. dakikada Rashica ve 90+2. dakikada Gedson Fernandes'in attığı gollerle kaptı.

















Sarı kartlar: Dk. 25 Demir Ege Tıknaz, Dk. 40 Zaynutdinov, Dk. 84 Fernandes (Beşiktaş)





Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Karagümrük'ü konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-0 kazanarak iç sahadaki üç maçlık yenilgi serisine de son verdi.37. dakikada Salih Uçan'ın rakip yarı sahanın ortalarından soldan ortasına penaltı noktasında Cenk Tosun'un tek vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Atağın devamında Salih'in sağdan orta şut karışımı vuruşunda, kaleci Emre Bilgin son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.Çıktığı son 3 maçta 4 gol atmayı başaran 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, Karagümrük karşısında gol perdesini açtı. Genç oyuncu, Salih'in şutunda savunmadan seken topu ceza sahasının sağında kontrol edip kalecinin kapattığı köşeden filelere gönderdi: 1-0.Golden sonra taraftarının da artan desteğini arkasına alan Beşiktaş'ta geçen hafta Rizespor fileleri havalandıran Rashica sahneye çıktı. Cenk'in pasında sol iç kulvarda topu kontrol eden Rashica, ceza sahası dışından sağ ayağıyla çektiği şık plase vuruşunda topu filelerle buluşturdu: 2-0.Ara pasında ceza sahasına sarkan Rebic, kale ağzındaki Gedson Fernandes'i gördü. Kaleci Emre Bilgin'i de geçen topu Fernandes sağ ayağıyla rahat bir dokunuş yaparak topu filelere gönderdi: 3-0.Bu sonucun ardından 4. sıradaki Beşiktaş 35 puana yükselirken, Karagümrük de 20 puan ve maç fazlasıyla küme düşme hattının hemen üstünde kaldı.Ligin 21. haftasında Beşiktaş, 20 Ocak Cumartesi günü Pendikspor deplasmanına çıkacak. Karagümrük de aynı gün sahasında Başakşehir'i konuk edecek.Stat: TüpraşHakemler: Mert Güzenge, Serkan Olguncan, Bahtiyar BirinciBeşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov, Umut Meraş, Hadziahmetovic (Dk. 15 Demir Ege Tıknaz), Rashica (Dk. 75 Ghezzal), Salih Uçan (Dk. 81 Necip Uysal), Fernandes, Semih Kılıçsoy (Dk. 81 Rebic), Cenk Tosun (Dk. 75 Muleka)VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Salih Dursun, Dresevic, Levent Mercan, Rohden, Kourbelis (Dk. 76 Paoletti), Güven Yalçın, Eysseric (Dk. 90 Adnan Uğur), Can Keleş (Dk. 76 Bertolacci), Lasagna (Dk. 68 Serdar Dursun)Goller: Dk. 62 Semih Kılıçsoy, Dk. 65 Rashica, Dk. 90+2 Fernandes (Beşiktaş)2. dakikada rakibini çalımlayarak soldan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un çaprazdan şutunda, kaleci Emre Bilgin topu kornere çeldi.6. dakikada soldan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un ortasında Cenk Tosun'un arkaya indirdiği topu kontrol eden Rashica'nın sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.16. dakikada Salih Uçan'ın ara pasında ceza sahası içinde kaleci Emre Bilgin'le karşı karşıya durumda Cenk Tosun'un bekletmeden şutunda, top üstten auta çıktı.37. dakikada Salih Uçan'ın rakip yarı sahanın ortalarından soldan ortasına penaltı noktasında Cenk Tosun'un tek vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Atağın devamında Salih'in sağdan orta şut karışımı vuruşunda, kaleci Emre Bilgin son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.38. dakikada Rashica'nın soldan kullandığı kornerde top, arka direkte Salih Uçan'ın önünde kaldı. Salih'in kontrol ettikten sonra vuruşunda çizgi üzerinde Kourbelis, meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.44. dakikada hızlı gelişen VavaCars Fatih Karagümrük atağında Can Keleş'in soldan ortasında Lasagna'nın vuruşunda, kaleci Mert Günok topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi.Aynı dakikada Dresevic'in hatalı pasında orta saha çizgisinde topu kapan Fernandes, meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar sürerek kaleci Emre Bilgin'le karşı karşıya kaldı. Portekizli oyuncunun şutunda, Emre Bilgin topu son anda çeldi.İlk yarı, golsüz tamamlandı.50. dakikada Mert Günok'un uzun pasıyla rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un 2 rakibini ekarte ettikten sonra ceza yayı üzerinden yerden sert şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.62. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın ceza yayından şutunda rakipten seken top, ceza sahası sağ çaprazında Semih Kılıçsoy'un önünde kaldı. Genç oyuncunun sağına çekerek dar açıdan yakın direğe şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.65. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Semih Kılıçsoy'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rashica'nın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.90+2. dakikada Beşiktaş, skoru 3-0'a taşıdı. Ghezzal'ın savunma arkasına pasına hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Rebic, meşin yuvarlağı daha müsait durumda bulunan Fernandes'e çıkardı. Fernandes, topu boş kaleye gönderdi.Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.