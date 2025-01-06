Samanyolu Haber /Gündem / Profesörden ezber bozan Marmara depremi çıkışı: 'Hiçbir bilimsel kanıtı yok! /06 Ocak 2025 10:29

Profesörden ezber bozan Marmara depremi çıkışı: 'Hiçbir bilimsel kanıtı yok!

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, gündemden düşmeyen olası Marmara depremiyle ilgili açıklama yaptı. İstanbul'un yaşanmaz bir hale geldiğini vurgulayarak isyan eden Ercan, "Kuzey Marmara’da bir gün deprem kuşkusuz olacak. Ancak günümüzde Marmara’da yer kabuğunun yeri kırmak için yeterli gerginliğe ulaştığının hiç bir bilimsel kanıtı yok" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra yıllardır konuşulan Büyük Marmara Depremi tekrar gündeme geldi. Çok şiddetli, 7 üzeri bir depremin beklendiği ve özellikle İstanbul'u yerle bir edeceği söylenirken, uzmanlar da bu konuyu devamlı hatırlatarak tedbirli olma çağrısı yapıyor.

'DEPREM YOKSULUN SORUNU'
Cumhuritet'te yer alan habere göre Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada bu duruma tepki gösterdi. "Bir yerde bir yapının yapılmasını istemiyorsanız, ille de bir deprem kulpu takmanıza gerek yok" diyen Ercan, "25 yıldır İstanbul’da her an deprem olacak bilim dışı söylemlerini neredeyse her gün söyleyerek, zenginler için kuzey ormanlarının yeni, lüks, pahalı yapılarla yok edildiğinin ayırdında mısınız? Yazık ettiniz İstanbul’a. Deprem yoksulun sorunudur" diye konuştu.

'BİLİMSEL KANIT YOK'
Prof. Dr. Ercan, beklenen Marmara depremi ile ilgili de "Kuzey Marmara’da bir gün deprem kuşkusuz olacak. Ancak günümüzde Marmara’da yer kabuğunun yeri kırmak için yeterli gerginliğe ulaştığının hiç bir bilimsel kanıtı yok. Her korkutu yapılaşmayı, ayrıca kişi ile ulaşım yoğunluğunu körükler. Km2 başına 5300 kişinin yer aldığı İstanbul yaşanmaz bir kente dönüştü. Ters göç güdülenmeli" dedi.
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