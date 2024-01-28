Samanyolu Haber /Gündem / Protestocular Mona Lisa tablosuna çorba attı /28 Ocak 2024 16:56

Protestocular Mona Lisa tablosuna çorba attı

Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Leonardo da Vnci'nin Mona Lisa tablosu bir iklim protestocusunun saldırısına uğradı.

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BBC’nin aktardığına göre iki protestocu, ‘gıda tepkisi’ yazılı tişörtler giyerek Mona Lisa tablosuna çorba fırlattı. Protestocular sonrasında ülkedeki tarım sistemini eleştirerek ‘sağlıklı ve sürdürülebilir gıda’ taleplerini dile getirdi.

Fransa’nın başkenti son günlerde, artan yakıt maliyetleri ve çiftçilerin aleyhine yönelik düzenlemelerden dolayı protestolara sahne oluyor.



Leonardo da Vinci’nin çizdiği ve dünyanın en en ünlü sanat eserlerinden Mona Lisa tablosu Paris’te Louvre Müzesi’nde sergileniyor. Tablo, bir ziyaretçinin asitle zarar vermesinden ötürü 1950’lilerden beri emniyet camıyla korunuyor. Tabloyu koruyan cam 2019’da kurşun geçirmez camla değiştirildi.
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