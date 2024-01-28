Protestocular Mona Lisa tablosuna çorba attı

BBC’nin aktardığına göre iki protestocu, ‘gıda tepkisi’ yazılı tişörtler giyerek Mona Lisa tablosuna çorba fırlattı. Protestocular sonrasında ülkedeki tarım sistemini eleştirerek ‘sağlıklı ve sürdürülebilir gıda’ taleplerini dile getirdi.





Fransa’nın başkenti son günlerde, artan yakıt maliyetleri ve çiftçilerin aleyhine yönelik düzenlemelerden dolayı protestolara sahne oluyor.















Leonardo da Vinci’nin çizdiği ve dünyanın en en ünlü sanat eserlerinden Mona Lisa tablosu Paris’te Louvre Müzesi’nde sergileniyor. Tablo, bir ziyaretçinin asitle zarar vermesinden ötürü 1950’lilerden beri emniyet camıyla korunuyor. Tabloyu koruyan cam 2019’da kurşun geçirmez camla değiştirildi.