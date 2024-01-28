Samanyolu Haber /Gündem / Rus ordusun yeni modern silahları açıklandı /28 Ocak 2024 16:47

Rus ordusun yeni modern silahları açıklandı

İki yıldır devam eden Ukrayna savaşı ve NATO ile gerilim, Rusya’nın yeni modern silahlar üretmesini hızlandırdı. Operasyon sırasında Rus silahlarının iyileştirildiği bildirildi. Ürünlerin taktik ve teknik özellikleri önemli ölçüde geliştirildi.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Rusya Savunma Bakanlığı, bu yıl sonuna kadar ordu envanterine katılacak son model modern yeni silahları açıkladı.

Rus savunma sanayii, Sarmat füze taşıyıcısının Stratejik Füze Kuvvetlerinde yerleştirecek. 

Tu-160M bombardıman uçaklarının Havacılık ve Uzay Kuvvetlerine teslimini ve en gelişmiş son model S-500 hava savunma sisteminin Rus ordusuna teslim edecek.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruchko tarafından yapılan açıklamaya göre ayrca Nükleer denizaltı "Prens Pozharsky"nin savaş görevine alınması planlanıyor.

Krivoruchko'ya göre 2024'ün görevleri arasında en popüler ekipman ve silahların teslimat programının koşulsuz yerine getirilmesi, üretim hacimlerinin artırılması, elektronik harp, keşif ve karşı batarya sistemlerinin geliştirilmesi yer alıyor.

Askeri teçhizatı iyileştirmek ve yapay zekayı yeni fiziksel prensiplere göre kullanarak silahlar geliştirmek için düşmanın silahlarının özelliklerini inceleme çalışmaları da devam ediyor.

Ağır İnsansız saldırı uçağı "Okhotnik" bu yıl üretime geçecek

V.P. Chkalova Novosibirsk Havacılık Fabrikası tarafından tasarlanarak geliştirilen ağır İnsansız Saldırı Uçağı, “Hunter" (Ohotnik) bu yıl sonuna kadar seri üretime geçecek.

Novosibirsk Bölgesi Vali Yardımcısı Sergey Semka’nın açıklamasına göre testleri başarıyla tamamlanan ağır saldırı uçağı "Okhotnik"in seri üretimine 2024'ün ikinci yarısında başlanacak.

Okhotnik'in geliştirilmesi 2011'den beri Sukhoi tasarım bürosu (Rostec'in bir parçası) tarafından yürütülüyor.
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