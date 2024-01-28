SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA







Pentagon, İngiltere'ye nükleer silah yerleştirmeyi planlıyor. The Telegraph’ın haberine göre ABD, 15 yıl aradan sonra ilk kez İngiltere'ye nükleer silah yerleştirecek.





The Telegraph’ın ulaştığı Pentagon belgelerinde "ABD, hava üssüne Hiroşima'ya atılan bombanın kapasitesinden üç kat daha fazla nükleer savaş başlığı yerleştirmeyi planlıyor" ifadesine yer veriliyor.





Bu gelişmeye tepki gösteren Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD'nin izlediği politika nedeniyle nükleer silah kullanma riskinin arttığını söyledi.





Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin Güvenlik Konseyi Sekreterleri Zirvesi’nde konuşan Patruşev, ABD'ye nükleer silahlarla ilgili uyarı mesajı gönderdi.





ABD'nin izlediği yıkıcı politikanın küresel güvenlik alanındaki durumun kötüleşmesi olduğunu belirten Patruşev, bunun nükleer, kimyasal ve biyolojik silah kullanma riskini artırdığının altını çizdi.





ABD'nin 2008 yılında İngiltere'den nükleer füzeleri kaldırmıştı.





Daha önce ABD genel olarak Rusya sınırlarına yakın yeni bir nükleer güç yaratılmasını öneriyordu. Ancak Rusya’nın da benzer adımlar atmasında çekindiği için daha temkinli davranıyordu. Ancak Ukrayna kriziyle birlikte Avrupa kıtasında silahlanma yarışı tehlikeli boyutlara yükselerek devam ediyor.