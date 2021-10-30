Samanyolu Haber /Gündem / 'Provokasyon amaçlı muz yedikleri' iddiasıyla 8 göçmen gözaltına alındı /30 Ekim 2021 18:24

'Provokasyon amaçlı muz yedikleri' iddiasıyla 8 göçmen gözaltına alındı

Sosyal medya hesaplarında ‘provokasyon yapma amaçlı muz yedikleri’ iddia edilen 8 Suriyeli göçmen, İzmir'de gözaltına alındı. Göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından "kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden yabancı şahıslar" kapsamında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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İzmir'de, sosyal medyada ‘muz yeme’ videosu paylaşarak 'provokasyon yaptıkları' öne sürülen 8 Suriyeli göçmen gözaltına alındı.

bir sokak röportajı üzerine sosyal medyada provokatif paylaşım yaptıkları iddiasıyla 8 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ekim'de 1'i yaşı küçük olmak üzere 8 kişiyi yakaladı. Yaşı küçük kişi, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınanlar, emniyetteki işlemlerinin ardından "kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden yabancı şahıslar" kapsamında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Bir kişinin verdiği sokak röportajında “Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz” ifadesinin ardından, Suriyeli göçmenlerin sosyal medyadan paylaştıkları videolarda ‘provokasyon amaçlı muz yedikleri’ öne sürülmüştü.
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