Pudra şekerci(!) Ayvatoğlu'nun lüks hayatını MASAK inceliyor

ankaragazetecisi.com'dan Alican Uludağ'ın haberine göre, aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söyleyen Ayvatoğlu’nun özellikle lüks araç alım satım işlemleri incelendiği bildirildi.







Ankara Cumhuriyet Savcılığı, soruşturmanın yönünü bu kez Ayvatoğlu’nun malvarlığına çevirdi. Ayvatoğlu’nun ifadesinin doğru olup olmadığı, malvarlığının gerçekten araç alım satımından olup olmadığının araştırılması için savcılık MASAK’a yazı gönderdi.





MASAK da Ayvatoğlu’nun geçmişe yönelik tüm malvarlığını incelemeye başladı. Hazırlanacak rapor, savcılığa gönderilecek. Eğer suçtan elde edilmiş bir malvarlığı bulgusu tespit edilirse bununla ilgili da adli işlem yapılacak.