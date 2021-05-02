Samanyolu Haber /Gündem / Pudra şekerci(!) Ayvatoğlu'nun lüks hayatını MASAK inceliyor /02 Mayıs 2021 10:29

Pudra şekerci(!) Ayvatoğlu'nun lüks hayatını MASAK inceliyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK), lüks araçta uyuşturucu kullanırken görüntülenen ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılan eski AKP Genel Merkez çalışanı Kürşat Ayvatoğlu’nun malvarlığını araştırdığı öğrenildi.

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ankaragazetecisi.com'dan Alican Uludağ'ın haberine göre, aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söyleyen Ayvatoğlu’nun özellikle lüks araç alım satım işlemleri incelendiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı, soruşturmanın yönünü bu kez Ayvatoğlu’nun malvarlığına çevirdi. Ayvatoğlu’nun ifadesinin doğru olup olmadığı, malvarlığının gerçekten araç alım satımından olup olmadığının araştırılması için savcılık MASAK’a yazı gönderdi.

MASAK da Ayvatoğlu’nun geçmişe yönelik tüm malvarlığını incelemeye başladı. Hazırlanacak rapor, savcılığa gönderilecek. Eğer suçtan elde edilmiş bir malvarlığı bulgusu tespit edilirse bununla ilgili da adli işlem yapılacak.
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