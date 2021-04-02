'Pudra şekeri kullanıcısı' Ayvatoğlu meğer hayırsevermiş

Lüks araç içerisinde kokain kullanırken görüntülenen AKP büro personeli Kürşat Ayvatoğlu, kendisine arkadaşlarının kumpas kurduğunu iddia etti. Ayvatoğlu, aylık 30 TL’den fazla kazandığını, AKP’den aldığı parayı ise ihtiyaç sahiplerine verdiğini ifade etti.







Kronos'un haberine göre Ayvatoğlu, 15-20 yıllık yakın arkadaşlarının kendisine ‘kumpas kurduğunu’ öne sürerek, “Benim bir bağımlılığım yok, satıcılığım yok, temin konusu söz konusu değil. 25 yaşında bir gencim, hangi genç bu devirde hata yapmıyor? 25 yaşında süreçte en kötü zamanında bir boşluğumu yakalayıp dost sandığım insanlar beni yakmaya çalıştılar” dedi.





Ayvatoğlu, AKP’li Hamza Dağ’a yakınlığına ilişkin olarak “Hamza Bey’in telefonu bana vermişliği yok, telefon titrediği ve konuşmaya zarar verdiği için masadan aldım. Çıkışta da iade ettim” derken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için ‘Ben bir adamı seviyordum, onun peşinden ilerleyip ona destek olmak istiyordum” şeklinde konuştu.





Daha önce birlikte fotoğrafları yayınlanan Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan özür dileyen Ayvatoğlu, “Süleyman Soylu’nun gece gündüz vermiş olduğu bu mücadelede onun tebessümüne vesile olayım derken üzülmesine vesile olduğum için çok pişmanım, ondan çok çok özür diliyorum; Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle karşısına çıkmak istemezdim” değerlendirmesinde bulundu.





Ayvatoğlu, yılda bir hafta tatil yaptığını belirterek, “Bir yıl vermiş olduğum mücadelenin sonunda bütün imkanlar doğrultusunda harcamalıyım diyordu” dedi.





DW Türkçe’de Nevşin Mengü’nün sorularını cevaplayan Ayvatoğlu, Ankara’da kirada oturduğunu, Kastamonu’da 3 dairesinin olduğuna işaret ederek, konuşmasına şöyle devam etti: “Bütün mal varlığımı, nakit sirkülasyonumu arabaya yatırdım, iki tane de ortağım var. Bir araçtan, aracın bütçesine imkanlarına göre değişiyor. Geçen yıl 500 bin TL’lik bir araba bu yıl zaten 1 milyon TL oldu. Burada milyon dolarlar falan konuşuluyor da öyle bir durum söz konusu değil.”







"‘AYLIK 30 BİN TL’DEN FAZLA KAZANIYORUM"





Aylık 30 bin TL ve daha fazlasının kazandığını ifade eden Ayvatoğlu, “Ekonomik olarak çok fazla tatmin ediyordu. AK Parti’de temsili bir rakam vardı. Bununla alakalı çok söylemek de uygun olmuyor ama ihtiyacı olan insanlara destek olmak amacıyla, oradaki maaşımı da dışarıya çıkartıyordum” şeklinde konuştu.





"BEN BU ADAMI SEVİYORUM"





Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili olarak ise Ayvatoğlu, “Ben bir adamı seviyordum, onun peşinden ilerleyip ona destek olmak istiyordum. Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle karşısına çıkmak istemezdim” diye konuştu.





Bir arkadaşına daire karşılığında 3 yıl nakit para verdiğini ve aralarında senet yaptıklarını anlatan Ayvatoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu arkadaşımız bazı kişilerin direktifleri doğrultusunda 15-20 yıllık arkadaşını karşısına alarak bu paradan vazgeçmemi, vazgeçmezsem böyle böyle bir şey yapacağını söyledi. Ortak bir arkadaşımız, onun aracılığıyla böyle tehdit edildim. Ben de hayatımda böyle uygunsuz bir ortamda bulunmadığım için bu ne zaman kadar böyle devam edecek diyerek, böyle bir zihniyete sahip olması. Bu videonun arkadaşımda olduğunu kesinlikle bilmiyordum. ’Elinizden geleni ardınıza koymayın, ben hakkımı her türlü ararım’ dedim. Bu videodan kesinlikle benim haberim yok, gizli bir şekilde çekildiği ortadadır.”





Ayvatoğlu, bildiği en iyi işin otomotiv sektörü olduğunu kaydederek, “Ben hiç kimsenin vermiş olduğu bir paranın olmadığını, usulsüz bir şey olmadığını bu saatten sonra herkes görecek. Bu başarı hikayesini burada bırakmayacağız. Hiç kimsenin desteği olmadan tek başıma nasıl ilerlediğimi göreceksiniz. Sadece otomotiv alıp satmaktan nasıl bir yol haritası izlediğimi, nasıl başarıp kazandığımı göreceksiniz.”