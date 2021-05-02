Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'da 'fazladan' 400 bin ölü! /02 Mayıs 2021 10:34

Rusya'da 'fazladan' 400 bin ölü!

Rusya'da pandeminin son bir yılında, Covid-19 kaynaklı ölümler haricinde bir önceki döneme göre 400 bin 'fazladan' ölüm gerçekleştiği belirlendi.

SHABER3.COM

Rusya İstatistik Kurumu Rosstat'ın geçen cuma açıkladığı veriler ile bir önceki (Mart 2019-Nisan 2020) yılın aynı dönemini karşılaştıran İngiliz haber ajansı Reuters, pandemi sürecinde fazladan ölüm sayısının yarım milyona yaklaştığını belirtti.

Fazladan ölümler belirli bir zaman diliminde gözlemlenen ölüm sayısı ile aynı dilimde beklenen ölüm sayısı arasındaki fark olarak tanımlanıyor. Birçok salgın bilimciye göre Covid-19 kaynaklı ölümlerin hesaplanmasında bu sayılar en doğru yol olarak görülüyor. Hesaplama yöntemleri her ülkeye göre değişiklik gösteriyor ve resmi Covid-19 rakamlarının genellikle üzerinde çıkıyor.

Rosstat, Rusya'da geçen nisandan marta kadar Covid-19 kaynaklı ölüm sayısını 250 bin olarak açıkladı.

Mart 2021'e kıyasla bir önceki yılın aynı ayında yüzde 25 oranında daha yüksek olan ölüm oranı nedeniyle Moskova yönetimi kapanma kararı almış ve uluslararası uçuşları durdurmuştu.

Rosstat geçen martta 23 bin 715'i Covid-19 kaynaklı olmak üzere toplam 191 bin kişinin ülke genelinde hayatını kaybettiğini kaydetti.

Rus istatistik kurumu pandeminin ülkede başlamasından beri covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 4,8 milyon kişiyi aştığını ifade etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'da 'fazladan' 400 bin ölü! Sonraki Haber >>

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

Biden'ın maske ile imtihanı

Biden'ın maske ile imtihanı

Trabzonlu esnaftan AKP'ye mesaj

Trabzonlu esnaftan AKP'ye mesaj

Asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı

Asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı

İş makinesi yamaçtan aşağı yuvarlandı!

İş makinesi yamaçtan aşağı yuvarlandı!

Hatalı sollama felaket getirdi

Hatalı sollama felaket getirdi

Ocak'ta Nisan demişti, Şimdi de Eylül-Ekim diyor

Ocak'ta Nisan demişti, Şimdi de Eylül-Ekim diyor

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale

Türkiye'nin güldüğü 'en acı gerçek'ti... O komedyen hayatını kaybetti

Türkiye'nin güldüğü 'en acı gerçek'ti... O komedyen hayatını kaybetti

5 bin kişiyle sosyal mesafesiz, maskeli konser deneyinden şaşırtan sonuç

5 bin kişiyle sosyal mesafesiz, maskeli konser deneyinden şaşırtan sonuç
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:39:28