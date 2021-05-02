Rusya'da 'fazladan' 400 bin ölü!

Rusya İstatistik Kurumu Rosstat'ın geçen cuma açıkladığı veriler ile bir önceki (Mart 2019-Nisan 2020) yılın aynı dönemini karşılaştıran İngiliz haber ajansı Reuters, pandemi sürecinde fazladan ölüm sayısının yarım milyona yaklaştığını belirtti.







Fazladan ölümler belirli bir zaman diliminde gözlemlenen ölüm sayısı ile aynı dilimde beklenen ölüm sayısı arasındaki fark olarak tanımlanıyor. Birçok salgın bilimciye göre Covid-19 kaynaklı ölümlerin hesaplanmasında bu sayılar en doğru yol olarak görülüyor. Hesaplama yöntemleri her ülkeye göre değişiklik gösteriyor ve resmi Covid-19 rakamlarının genellikle üzerinde çıkıyor.





Rosstat, Rusya'da geçen nisandan marta kadar Covid-19 kaynaklı ölüm sayısını 250 bin olarak açıkladı.





Mart 2021'e kıyasla bir önceki yılın aynı ayında yüzde 25 oranında daha yüksek olan ölüm oranı nedeniyle Moskova yönetimi kapanma kararı almış ve uluslararası uçuşları durdurmuştu.





Rosstat geçen martta 23 bin 715'i Covid-19 kaynaklı olmak üzere toplam 191 bin kişinin ülke genelinde hayatını kaybettiğini kaydetti.





Rus istatistik kurumu pandeminin ülkede başlamasından beri covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 4,8 milyon kişiyi aştığını ifade etti.