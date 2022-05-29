Pushback'i itiraf eden Yunanistan'dan Türkiye sınırına 80 km daha çelik beton duvar

Yunanistan, Dedeağaç'taki Türkiye ile ülkeyi ayıran beton sınır çitinin göçmenlerin sınırı yürüyerek geçmesini engellemek için uzatılacağını açıkladı. Yunanistan Göç Bakanı Notis Miterakis, Skai kanalına yaptığı açıklamada halihazırda 35 km. olan çelik beton çiti 80 km. daha uzatacaklarını duyurdu. Bu adımla, yürüyerek geçilebilecek bölgelerin güvenliğinin sağlanacağı açıklandı.







Açıklama, Ankara ile Atina arasındaki gerginliğin tırmanmasının ardından geldi. İki NATO üyesi ülke, Akdeniz'deki doğal gaz rezervlerinin sondajı ve karasuları konularında anlaşmazlık yaşıyor. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresi'ndeki açıklamalarını eleştirerek “Artık benim için Miçotakis diye birisi yok, kendisiyle görüşme yapmayı kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak şahsiyetli onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün" demiş, sözlerini , "F16 lar konusunda da ABD herhalde Miçotakis'in ağzına bakarak kararını vermeyecektir" ifadeleriyle devam ettirmişti.





DW'de yer alan habere göre Atina, Erdoğan’ın 2020 yılındaki gibi göçmenleri baskı aracı olarak kullanmasından endişe ediyor. Yunanistan, sadece bu yıl içerisinde 40 bin düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini açıkladı.