Samanyolu Haber /Dünya / 'Putin aç bırakma politikası izliyor' /12 Nisan 2022 10:43

'Putin aç bırakma politikası izliyor'

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, Rusya lideri Putin'in "aç bırakma politikası" izlediğini ve tahıl kıtlığını silah olarak kullandığını söyledi.

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DW'nin haberine göre, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) geçen cuma Roma'da yapılan özel oturumu vesilesiyle değerlendirmelerde bulunan Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "aç bırakma politikası" izlediğini söyledi. Putin'in bu politika ile dünyadaki en yoksulları sefalete sürüklediğini belirten Özdemir, "Putin tahıldaki kıtlığı silah olarak kullanıyor. Bizde fiyatların yükselmesini ve dünyanın diğer yerlerinde, en yoksul ülkelerinde, açlığın artmasını istiyor. Bu haince strateji ile Putin dünya genelinde insanları rehin alıyor" dedi.

Rusya'nın gıda ihracatında çekimser davrandığı yönündeki haberlere işaret eden Özdemir, "Bu, Putin'in açlığı jeostratejik bir manevra olarak kullandığının bir kanıtı daha" diye konuştu.

Dünyada açlığın artması bekleniyor

Rusya ve Ukrayna buğday ve ayçiçek yağında dünyanın en önde gelen ihracatçıları arasında yer alıyor. Birçok Arap ve Afrika ülkesi, bu ürünleri Rusya ve Ukrayna'dan temin ediyor. Ancak Ukrayna'daki savaş sonrasında ortaya çıkan darboğaz tehdidi nedeniyle fiyatlar şimdiden birçok ülkede yükselmiş durumda.

FAO'nun tahminlerine göre, yaklaşık altı hafta önce başlayan savaş dünya genelinde açlık çekenlerin sayısını 8 milyon ila 13 milyon artıracak. Örgüt, 2020 Dünya Gıda Raporu'nda dünya genelinde 811 milyon dolayında kişinin açlık çekeceği tahmininde bulunmuştu. Artan açlıktan özellikle Asya-Pasifik ülkeleri ile Afrika ülkelerinin etkileneceği tahmin ediliyor.
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