Samanyolu Haber /Dünya / Putin, Belarus'a müdahale edebilir! /27 Ağustos 2020 14:21

Putin, Belarus'a müdahale edebilir!

Rusya, komşusu Belarus'ta devam eden protesto gösterilerine müdahale için polis gücü hazırladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'nun isteği üzerine bir polis gücü oluşturduklarını söyledi.

Putin, söz konusu Rus gücünün kullanımına şu an için gereksinim olmadığını ve olmayacağını da umduğunu belirtti.

Belarus'ta protestolar muhalefetin 9 Ağustos'ta yapılan seçimin sonuçlarının şaibeli olduğunu iddia etmesinin ardından başlamıştı. 

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Merkezi Seçim Komitesi, sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 80'ini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandır Lukaşenko'nun aldığını açıkladı. 

"Avrupa'nın son diktatörü" diye nitelenen Lukaşenko göstericilerin Saray'a yürüdüğü anlarda çelik yelekli ve elinde Kalaşnikof marka tüfekle poz vermişti.   
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