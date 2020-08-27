Putin, Belarus'a müdahale edebilir!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'nun isteği üzerine bir polis gücü oluşturduklarını söyledi.





Putin, söz konusu Rus gücünün kullanımına şu an için gereksinim olmadığını ve olmayacağını da umduğunu belirtti.





Belarus'ta protestolar muhalefetin 9 Ağustos'ta yapılan seçimin sonuçlarının şaibeli olduğunu iddia etmesinin ardından başlamıştı.





GÖSTERİLERE SERT MÜDAHALE ETTİ





Merkezi Seçim Komitesi, sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 80'ini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandır Lukaşenko'nun aldığını açıkladı.





"Avrupa'nın son diktatörü" diye nitelenen Lukaşenko göstericilerin Saray'a yürüdüğü anlarda çelik yelekli ve elinde Kalaşnikof marka tüfekle poz vermişti.