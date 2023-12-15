Putin birdi iki oldu!

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Yıl sonu değerlendirme amacıyla gerçekleştirilen 'Vladimir Putin'le Yılın Sonu' programında soruları yanıtlayan Putin, ‘Deep Fake’ teknolojisiyle oluşturulmuş kendi benzeri ile de konuştu.







Canlı yayında "Bu benim ilk dublörüm" diyen Putin, "Düşündüm ve benim sesimle sadece bir kişinin benim gibi konuşması gerektiğine, o kişinin de ben olmam gerektiğine karar verdim" dedi.





Yapay zeka dahil bu tür teknolojilerin gelişiminin önünde durulamayacağına dikkat çeken Putin, bir robotun sevdiklerinin yerini alıp alamayacağını soran küçük Rus kızı Arina'nın sorusunu yanıtladı ve ona "kesinlikle hiç kimsenin büyükannesinin yerini alamayacağı" güvencesini verdi.





Canlı yayında 4.5 saat





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geleneksel olarak her yıl yaptığı, ‘büyük basın toplantısı’ ve vatandaşlardan gelen soruları yanıtladığı ‘direk hat’ programları bu yıl birleştirilerek tek bir formatta yapıldı.





“Vladimir Putin ile Yılın Değerlendirilmesi” adlı program, federal TV ve radyo kanalarından canlı yayınlanan programda Rus lider, halkın ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yabancı ve Rus basın mensuplarının ve halktan gelen soruları yanıtladığı canlı program 4,5 saate yakın sürdü.





İkinci bir seferberlik dalgası yaşanacak mı?





Putin, ilk dalgada 300 bin kişiyi askere almayı başardıklarını kaydetti. Bu insanlar iyi savaşıyor, 14'ü Rusya'nın Kahramanı oldu. 244 bin kişi çatışma bölgesinde. Ekipman bakımı için alaylar oluşturuldu, insanlar büyük talep görüyor. 41 bin kişi ise sağlık nedeniyle askerlikten ayrıldı.





Bunun ardından yetkililer sözleşmeli olarak askeri personel alımına geçti. Dün itibarıyla 486 bin kişiyi işe almayı başardık. Başkan, vatanlarını savunmaya hazır insan akışının azalmadığını da sözlerine ekledi. Ru slider yeni bir seferberlik dalgasına gerek olmadığını vurguladı.