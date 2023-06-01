Putin yemin törenine gelmiyor

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Türkiye’de, ikinci tur seçimlerinden sonra göreve yeniden seçilen Erdoğan’ın yemin töreninde Rusya’yı kimin temsil edeceği belli oldu. Rusya’yı parlamentonun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin’in temsil edecek.







Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Erdoğan’ın yemin törenine gitmeyeceğini, ancak ilerleyen bir zamanda ikili bir görüşme yapma niyetlerinin olduğunu, henüz yeri ve zamanın belirlenmediğini söyledi.





Cumhurbaşkanı yemin töreninin 3 Haziran Cumartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı yardımcılarının ve bakanların yemini ile kabinede devir teslim töreni de 4 Haziran’da yapılacak.