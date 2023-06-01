Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu ilk kez açıkladı: İstifa edecek mi? /01 Haziran 2023 14:06

Kılıçdaroğlu ilk kez açıkladı: İstifa edecek mi?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'istifa edip etmeyeceği' sorusuna ilk kez yanıt verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından merak edilen sorulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Halk TV yazarı Fikret Bila, Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği röportajı köşesine taşıdı. 

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Kılıçdaroğlu, “İktidar seçim kampanyasını, yalana, iftiralara, montaj kasetlere dayandırarak yürüttü. Halka yalan söyledi. Halkına yalan söyleyen biri cumhurbaşkanı olabilir mi? İktidarın ve seçim kampanyasının bu yönüyle sorgulanması gerekir” dedi.

Kılıçdaroğlu seçim sonucunu nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya, “Seçim kampanyası boyunca benim hakkımda yalan söylediler. İftiralar attılar. Sahte videolarla kampanya yürüttüler. Ve bu videoların sahte olduğunu, montaj olduğunu itiraf ettiler. Yüksek Seçim Kurulu seçim sonucunu onayladı ama bu sonucun ahlaki meşruiyeti yoktur. Ayrıca kimlere oy kullandırıldığını da gördük. İthal seçmen yarattılar. Türkçe bilmeyen yabancıların oy kullandığını gördük. Bu da ahlaki açıdan sorgulanmalıdır. Seçimin ahlaki meşruiyet açısından hukukçular da ilahiyatçılar da tartışmalıdır" dedi.

'HEP BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ'
Seçimden sonra 'istifa edip etmeyeceği' ile ilgili de açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “CHP çok köklü bir parti. CHP’de her düşünce rahatlıkla dillendirilir, tartışılır ve bu süreç sonunda partinin yetkili kuralları karar verir. Şimdi bu süreci yaşıyoruz. MYK’da, Parti Meclisi’nde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.

'HİÇBİR GERGİNLİK YOK'
Kılıçdaroğlu’na parti içinde bir gerginlik olup olmadığını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla Genel Merkez Yönetimi arasında bir tartışma olup olmadığına ilişkin soruya da “Hiçbir bir sorun yok. Hiçbir gerginlik yok. Hep birlikte konuşup, değerlendirip yol haritamızı belirleyeceğiz” yanıtını verdi. 
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