Putin'den kendi Merkez Bankası'na ilginç uyarı: Türkiye gibi oluruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2001'den bu yana düzenlediği yıl sonu basın toplantısının 2021 ayağını düzenliyor.





Gazetecilerin geride kalan yıla dair sorularını yanıtlayan Rus lider, bu yılki toplantıda faiz artışıyla ilişkin gelen bir soruya Türkiye'deki duruma gönderme yaparak cevap verdi.





Merkez Bankası faiz artırmazsa Türkiye'dekine benzer bir durumun oluşabileceğini söyleyen Putin; "Merkez Bankası’nın nasıl çalışacağına karışmıyorum. Merkez Bankası’nı eleştirmek mümkün, fakat ben bunu yapmıyorum. İş dünyası ile iletişim içindeyim ve onların ne düşündüğünü de biliyorum. Ancak ben Merkez Bankası’nın çalışmasını olumlu değerlendiriyorum. Nitekim eğer Merkez Bankası para-kredi politikasını sıkılaştırmazsa, o zaman Rusya’daki durum Türkiye’dekine benzer bir hâl alabilir" dedi.





Geçtiğimiz hafta Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan artırarak yüzdee 7,5'tan 8,5'a çıkarmıştı.