Samanyolu Haber /Dünya / Putin'e istifa şoku! /31 Mayıs 2022 15:07

Putin'e istifa şoku!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iktidara gelmesinde en büyük role sahip isimlerden biri olan Valentin Yumashev, Kremlin danışmanlığı görevinden istifa etti.

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Kremlin’de siyasi krizler sürüyor.

İlk olarak geçtiğimiz 23 Mart’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais’in istifa etmesinin ardından Kremlin’den yeni bir istifa haberi daha geldi.

Putin’in iktidara gelmesine yardım eden eski Rus lider Boris Yeltsin’in damadı ve Kremlin danışmanı Valentin Yumashev de görevinden istifa etti. Yumashev’in yönetim kurulu üyesi olduğu Yeltesin Vakfı’nın Genel Müdür Yardımcısı Lyudmila Telen, Rus basınına yaptığı açıklamada Yumashev’in istifasını doğrulayarak, "Bu onun isteğiydi. Bu nedenle istifa ettiğini biliyorum" dedi.

PUTİN’İN İKTİDARA GELMESİNDE ÖNEMLİ ROL OYNADI
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra kurulan Rusya Federasyonu’nun ilk devlet başkanı Boris Yeltsin’in danışmanı olarak görev alan Yumashev aynı zamanda Yeltsin’in damadıydı. Yeltsin’den sonra Putin’in başkanlık koltuğunu devralmasında önemli rol oynayan Yumashev, 1998 yılından itibaren aralıksız olarak başkan danışmanı olarak görevde bulundu.
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