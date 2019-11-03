Samanyolu Haber /Dünya / Putin'in ajanlık dosyası ortaya çıktı /03 Kasım 2019 17:27

Putin'in ajanlık dosyası ortaya çıktı

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Devlet Merkezi Tarihi ve Siyasi Belgeler Arşivleri, 90. yılı vesilesiyle bazı belgeleri bir sergi ile gözler önüne serdi.

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Oda TV'de yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, geçmişte görev yaptığı Sovyet istihbarat servisi KGB’deki sicili de sergide kamuoyuna açılan belgeler arasında yer alıyor.

?1975 tarihli belgede Putin, "Çalışkan, disiplinli ve vicdanlı bir çalışan" olarak nitelendirildi. Belgede Putin için ayrıca “Ahlaki olarak istikrarlı. Çalışma arkadaşları arasında hak edilmiş bir otoriteye sahip” ifadeleri kullanılıyor.

Putin’in judo ve sambo ustası olduğu da sicil metninde sayılan diğer özelliklerden...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Leningrad Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1975 yılında KGB’de çalışmaya başladı. 1985-1990’lı yıllarda Doğu Almanya’da dış istihbarat görevi yaptı. Putin 1991 yılında da KGB’den ayrıldı.

Haberde aktarılana göre, "20-21. Ulusal Tarihinin Önde Gelen Görevlileri" isimli sergide Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov, uzaya çıkan ilk insan Yuri Gagarin, Rus yazar Maksim Gorki gibi isimlerle ilgili belgeler de sergileniyor.
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