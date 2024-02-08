Putin'in savaş karşıtı rakibi Nadezhdin'e Seçim Komisyonu'ndan ret

Euronews'te yer alan habere göre Rusya'da Merkezi Seçim Komisyonu 15-17 Mart'ta gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde Vladimir Putin'i zorlayabilecek isimlerden Boris Nadezhdin'in başkanlık adaylığını reddettiğini açıkladı.



Kararda Nadezhdin'in adaylığını destekleyen kişilerden aldığı 105 bin imzanın 9 bininden fazlasında kusur bulunduğu belirtildi. Bir adayın seçim yarışına katılabilmesi için imzalarda en fazla yüzde beş oranında hataya izin veriliyor. Oysa 9 binden fazla kusur yüzde 5'in üzerinde bulunuyor.



Ukrayna'daki savaş karşıtı açıklamaları ile son dönemde ön plana çıkan Nadezhdin komisyonun kararını yüksek mahkemeye taşıyarak itiraz edeceğini belirtti.



"Komisyonun kararını kabul etmiyorum" diyen muhalif politikacı, "2024 başkanlık seçimlerine katılmak hayatımın en önemli siyasi kararı. Niyetimden geri adım atmayacağım. Merkezi Seçim Komisyonu'nun kararına karşı yüksek mahkemede itirazda bulunacağım." dedi.



Kararı yüksek mahkemenin bozmasına ise imkansız gözüyle bakılıyor.



Nadezhdin'in seçim yarışından çekilmesi Putin'e karşı varlık gösterebilecek son adayın da ekarte edilmesi anlamına geliyor. Zira 60 yaşındaki Nadezhdin'in Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını durdurma çağrıları, geçtiğimiz ay ülke genelinde kalabalıkların aday olmasını desteklemesine yol açmıştı. Ayrıca Aleksey Navalny gibi hapiste ya da sürgünde bulunan Rus muhalif liderler de kendisine destek açıklamalarında bulunmuştu.



Adaylık belgesi için gerekli imza sayısını sağlamak için oluşturulan uzun kuyrukların görüntüleri Kremlin'in Rus toplumunun Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın arkasında birleştiği yönündeki söylemini çürütmüştü.



Putin 2036'ya kadar iktidarda kalabilir



Muhalif politikacının elenmesinin ardından Putin'in karşısında Kremlin'in onayını almış olan üç aday kaldı.



71 yaşındaki Putin, 1999'un son gününden bu yana Rusya'yı ya devlet başkanı ya da başbakan olarak yönetiyor.



Kremlin lideri 2020'de, başkanlık süresi sınırlarını sıfırlayan tartışmalı anayasa değişikliklerini kabul ettirerek en az 2036'ya kadar iktidarda kalmasının önünü açmıştı.