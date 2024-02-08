Orta Doğu gezisinden eli boş döndü

Euronews'te yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in, Gazze'ye yönelik önerilen ateşkes planını reddetmesinin ardından son Orta Doğu gezisini sonlandırdı.



Blinken, İsrail ile Hamas arasında olası ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için beşinci kez gittiği bölgede mekik diplomasisi yürütüyordu.



Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas tarafından sunulan 135 gün sürecek üç aşamalı ateşkes planını reddetti.



Blinken, 7 Ekim'de başlayan savaştan bu yana Washington ile Tel Aviv arasındaki görüş ayrılıklarının en kötü seviyeye indiği bir ortamda Orta Doğu'dan eli boş ayrıldı.



AP'nin analizine göre dört ülkeyi kapsayan Orta Doğu gezisini sonlandıran Blinken, 'İsrail tamamen galip gelene kadar savaşın devam edeceğini' söyleyen ve önerilen ateşkes planını açıkça reddettiğini belirten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan adeta "bir tokat yedikten sonra Washington'a" döndü.



İsrail ile en büyük destekçisi ve müttefiki ABD arasındaki ilişkiler aylardır gergindi.



Ancak Netanyahu'nun ABD'nin en azından daha fazla müzakere için bir başlangıç noktası olması açısından 'değerli' bulduğunu belirttiği planı uluslararası kamuoyunun önünde reddetmesi, bölünmüşlüğü daha da arttırdı.



AP'nin haberine göre, Netanyahu, ABD ve diğer (Batılı) ülkelerin endişelerini de göz ardı etti ve Gazze'nin güneyinde, bir milyondan fazla Filistinlinin kaçtığı Mısır sınırındaki Refah semtine yönelik askeri operasyonlarını genişleteceklerini duyurdu.



Bu ilan tam da ABD'li bakanın ateşkes için bölgede bulunduğu bir gün ve saatte yapıldı.



Blinken: Ateşkes hala mümkün



Bakan Blinken dün yaptığı açıklamada, taraflar arasında ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının, İsrail ile Hamas'ın temel şartlar konusunda birbirinden hayli uzak noktalarda durmalarına rağmen hala mümkün olduğunu değerlendirmesinde bulunmuştu.



İsrail ile Hamas arasındaki savaş beşinci ayına girerken İsrail'in kente yönelik saldırılarında şu ana kadar 27 binden fazla Filistinli öldürüldü, on binlerce kişi yaralandı. Gazze halkının neredeyse tamamı yerinden edildi.



Blinken, olası bir anlaşmaya aracılık etmek üzere beşinci kez bölgede bulunuyordu.



Hamas'ın 135 gün sürecek üç aşamalı ateşkes planı, aralarında Mervan Barguti gibi üst düzey Filistinlilerin de bulunduğu Filistinlilere tutuklulara karşın tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılması ve savaşın sona erdirilmesini öngörüyordu.



Söz konusu planı "hayal ürünü" diye nitelendiren Netanyahu, bu grubu Gazze'nin tam ya da kısmi kontrolünde bırakacak herhangi bir öneriyi reddetmişti.



Ancak Blinken, Netanyahu'nun tutumunu "zorlu müzakere sürecinin bir parçası" olarak nitelemiş ve "Bu bir ışığın düğmesini çevirmek değil. Evet ya da hayır değil. Her zaman bir ileri bir geri vardır." sözleriyle yumuşatmaya çalışmıştı.



Keza Blinken, Hamas'tan gelen karşı öneriyi değerlendirmenin gerektiğine işaret etmişti.



Bölge uzmanlarına göre, Netanyahu'nun tutumu, Blinken'ın diplomatik çabalarını akim bıraktı.



Blinken, savaş kabinesinin ılımlı isimleriyle bir araya geldi



Son ana kadar ateşkes çabalarını devam ettiren Blinken, bu sabah İsrail savaş kabinesinin ılımlı isimleriyle bir araya geldi.



Blinken'in görüşmede, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamanın yollarını ele aldığı belirtildi.