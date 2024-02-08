Samanyolu Haber /Dünya / 20 bin öğrenci fakülteleri işgal etti /08 Şubat 2024 19:16

20 bin öğrenci fakülteleri işgal etti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaklaşık 20 bin öğrenci, "Özel üniversitelere hayır" ve "Özel üniversitelere giriş yok" yazılı pankartlar taşıyarak özel üniversitelerin açılmasını öngören yasa tasarısına karşı eylem düzenledi. Yaklaşık 5 haftadır süren eylemlerinde öğrenciler, üniversitelerin çok sayıda fakültesini işgal etti.

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenciler, özel üniversitelerin açılmasını öngören yasa tasarısına karşı gösterilerini sürdürüyor.

Hükümetin yeni yasa tasarısını protesto etmek isteyen yaklaşık 20 bin öğrenci, başkent Atina'daki Panepistimio Meydanı'nda toplandı.

"Özel üniversitelere hayır" ve "Özel üniversitelere giriş yok" yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

Beşinci haftasına giren protestolarda üniversitelerin çok sayıda fakültesi, öğrenciler tarafından işgal edilmiş durumda bulunuyor.

YUNANİSTAN'DA ÖZEL ÜNİVERSİTE BULUNMUYOR
Yunanistan'da özel üniversite bulunmazken "Kolej" adı altında yükseköğretim seviyesinde hizmet veren eğitim kurumlarının diplomaları ise ülkede tanınmıyor.

Yasa tasarısına karşı devam eden protestolar nedeniyle bazı üniversitelerde, öğrenci "işgalleri" yüzünden eğitime devam edilemiyor. Rektörler Birliği kararıyla işgal konumunda olan üniversitelerde sınavların çevrim içi yapılması öngörülüyor.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, 20 Aralık 2023'te düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, ülkede özel üniversitelerin açılmasına olanak sağlayacak yeni yasal düzenleme hazırlandığını bildirmişti.

Miçotakis, "Devlet üniversitelerini daha çok destekleyeceğiz, aynı zamanda kar amacı gütmeyen ve devlet üniversitesi olmayan yükseköğrenim kurumlarının nihayet Yunanistan'da da faaliyet göstermesi için gerekli çerçeveyi oluşturacağız" ifadesini kullanmıştı.

Yunan hükümeti, özel üniversite şubelerinin başvurularının Eylül 2025'te alınmaya başlanacağını açıklamıştı.

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