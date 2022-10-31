Rabia işaretine elveda :Türkiye, 34 Müslüman Kardeşler üyesini tutukladı

Mısır, Türkiye'nin Libya'daki hamleleri nedeniyle normalleşme görüşmelerini durdurduğunu açıklarken, Arap basını Türkiye'de Müslüman Kardeşler örgütünün önde gelen bazı isimlerinin gözaltına alındığını yazdı.

Londra merkezli Asharq Al-Awsat gazetesinin haberine göre, Mısır'da düzenlenecek BM iklim zirvesini protesto çağrısı yapan Türkiye'deki 34 Müslüman Kardeşler üyesi gözaltına alındı. Haberde, Türkiye'nin bu yolla Mısır'la ilişkileri normalleştirme konusunda ciddi olduğu mesajı vermeyi amaçladığı belirtildi.



Müslüman Kardeşler'le bağlantılı bazı yayın organlarına ve sosyal medya paylaşımlarına dayandırılan haberde, Mısır'da protesto eylemi hazırlığında olan bazı örgüt üyelerinin, kamu güvenliğine zarar verdikleri gerekçesiyle sınır dışı listesine alındığı da kaydedildi.







ÖRGÜTÜN TÜRKİYE’DEKİ BAZI YAYINLARI DURDURULMUŞTU





Türkiye'nin daha önce de ülkede yayın yapan Müslüman Kardeşler'le bağlantılı televizyonlardan Kahire yönetimine eleştirileri azaltmasını istediği öne sürülmüş, örgütün uydu kanalı Mekameleen TV nisan ayında yayınlarına Türkiye dışında devam edeceğini açıklamıştı.

Geçen hafta da Mısırlı gazeteci Hossam al-Ghamry, Twitter hesabından Türkiye'de ev hapsinde tutulduğunu ve sınır dışı edilebileceğini yazmıştı. İstanbul'da yaşayan Ghamry'nin televizyon programının da “Mısır'a yönelik sert yayınları sürdürdüğü” gerekçesiyle Türk makamların isteğiyle durdurulduğu bildirilmişti.



Öte yandan Asharq Al-Awsat gazetesi, Mısır'ın Türkiye'nin bu adımlarını yeterli bulmadığını ve Müslüman Kardeşler liderlerinin iadesi konusunda ısrarcı olduğunu da aktardı.



Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, önceki gün yaptığı açıklamada Libya politikaları nedeniyle ülkesinin Türkiye’yle temaslara son verdiğini duyurmuştu. Şükrü, Türkiye’yle geçen sene başlayan ilişkileri normalleştirmeye yönelik görüşmelerin, “Türkiye’nin Libya’da attığı adımlar nedeniyle” iki oturum sonrası sona erdiğini belirtmişti.

