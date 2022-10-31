TOGG yerlilikte ilk 5’e giremedi: Ford, Hyundai, Fiat, Toyota ve Renault daha yerli çıktı

TOGG’un Bursa Gemlik’teki fabrikası törenle açıldı. Büyük oranı yerli parçalardan oluştuğu öne sürülen TOGG’nun yerlilik oranı ise yüzde 51 çıktı.





FABRİKA AÇILIŞINI ERDOĞAN YAPTI

Türkiye’nin yerli arabası olarak ifade edilen TOGG’un Bursa Gemlik’teki fabrika açılış töreni yapıldı. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılan TOGG’un fabrikasındaki üretilen arabaların fiyatı hakkında daha net bir rakam belli değil. Ayrıca arabanın sadece yüzde 51’lik kısmının yerli olduğu oraya çıktı.





MOTOR ALMAN, BATARYA ÇİN, TASARIM İTALYAN

TOGG’un motorunu Alman Bosch, bataryasını Çinli Siro, entegrasyonunu Alman Edag, şasi sistemini İngiliz Mira, tasarımı ise İtalyan Prinfarina yapıyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik Kampüsü’nün açılışında TOGG’un merakla beklenen fiyatının şubat ayında açıklanacağını belirtti.





YERLİLİK ORANINDA İLK 5’E GİREMEDİ

Türkiye’de üretim yapan otomobil markaları arasında yerlilik oranları bakımından TOGG ilk 5’e giremedi. Binek araçlarda en yüksek orana sahip model yüzde 66 ile Hyundai Bayon oldu. Ticari araçlarda ise Ford Cargo yüzde 88 oranla en yüksek yerlilik oranına sahip araç oldu. Türkiye’de üretilen ve yerlilik oranı bakımından ilk 5’te yer alan marka ve modeller şöyle:





– Ford Cargo yüzde 88 yerli

– Hyundai Bayon yüzde 66 yerli

– Fiat yüzde 58 yerli

– Toyota yüzde 55 yerli

– Renault yüzde 51 yerli

– TOGG yüzde 51 yerli