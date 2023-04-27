Rahatsızlığı sonrasında Erdoğan'dan ilk görüntü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve tahıl mutabakatı bağlamındaki çalışmalar değerlendirildi.







Gerçek Gündem'in haberine göre Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler bağlamında kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etti.





Öte yandan rahatsızlığı bulunan Erdoğan'ın, hastalığının ardından ilk fotoğrafı paylaşıldı.





CANLI YAYINDA RAHATSIZLANMIŞTI

Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan rahatsızlanınca yayın durdurulmuştu. Yaklaşık 10 dakika sonra ekranda yeniden görünen Erdoğan, rahatsızlığının midesini üşütmesinden kaynaklandığını ifade etmişti.