Samanyolu Haber /Gündem / Rahatsızlığı sonrasında Erdoğan'dan ilk görüntü /27 Nisan 2023 16:39

Rahatsızlığı sonrasında Erdoğan'dan ilk görüntü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Canlı yayında rahatsızlanan Erdoğan, hastalığının ardından ilk kez görüntülendi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve tahıl mutabakatı bağlamındaki çalışmalar değerlendirildi.

Gerçek Gündem'in haberine göre Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler bağlamında kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etti.

Öte yandan rahatsızlığı bulunan Erdoğan'ın, hastalığının ardından ilk fotoğrafı paylaşıldı.

CANLI YAYINDA RAHATSIZLANMIŞTI
Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan rahatsızlanınca yayın durdurulmuştu. Yaklaşık 10 dakika sonra ekranda yeniden görünen Erdoğan, rahatsızlığının midesini üşütmesinden kaynaklandığını ifade etmişti.
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