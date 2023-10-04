'Rahatsızlık' gerekçesiyle programları iptal edilmişti; Bakın nerede görüntülendi?

Rahatsızlığı nedeniyle AKP grup toplantısı ve İspanya ziyareti iptal edilen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'ne geldi.







Erdoğan'ı, AKP Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Efkan Ala ile genel başkan yardımcıları karşıladı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Erdoğan'ın, 7 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek AKP 4. Olağanüstü Kongresi'ne ilişkin parti yetkilileriyle çalışma yapacağı öğrenildi.





PROGRAMLARI İPTAL EDİLMİŞTİ!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi yapan Erdoğan İspanya'ya davet edilmişti.





İki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin konuşulacağı ziyaret için Erdoğan yarın İspanya'ya hareket edecekti. Ancak İspanya ziyaretinin, Erdoğan'ın 'soğuk algınlığı'na yakalanması nedeniyle iptal edildiği belirtilmişti.