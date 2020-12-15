Samanyolu Haber /Gündem / Rakamlar gizlense de Türkiye, vaka sayısında dünyada 7. sıraya yükseldi /15 Aralık 2020 16:56

Rakamlar gizlense de Türkiye, vaka sayısında dünyada 7. sıraya yükseldi

Günlük ve toplam vaka sayılarını, tepkilerin ardından açıklamak zorunda kalan Türkiye, dünya genelinde ülkelere göre tespit edilmiş vakalara dair listede 7. sıraya yükseldi. Ölüm sayılarında ise Türkiye dikkat çekici bir konumda bulunuyor.

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25 Kasım’dan itibaren günlük vaka sayılarını, 10 Aralık’tan itibaren de toplam vaka sayısını açıklamaya başlayan Türkiye, İtalya’yı da geride bırakarak dünyada en çok vakaya sahip 7. ülke oldu.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 tablosunda 29 Temmuz’da yaptığı değişiklikle ‘vaka’ yerine ‘hasta’ olarak tanımladığı bir sayıyı açıklamaya başlamıştı. Bakanlığın bu uygulaması, gerçek sayılara dair sızan bilgiler ve tepkiler üzerine 25 Kasım’da sonlandırıldı. Sağlık Bakanlığı, 25 Kasım’dan itibaren günlük vaka sayılarını, 10 Aralık’tan itibaren ise toplam vaka sayısını açıklamaya başladı. Bakanlık, bu sayıların gerçek olduğunu savunsa da konunun uzmanları Bakanlığın açıklamalarının hala şaibeli olduğunu vurguluyor.


Ancak açıklanan rakamlar dahi Türkiye’de salgının kritik boyutuna işaret ediyor.

Dünya genelinde Covid-19 vaka ve ölüm sayılarını derleyen Worldometers sitesine göre Türkiye, dün açıkladığı 29 bin 617 vakanın da eklenmesiyle 1 milyon 866 bin 345 vaka sayısına ulaşarak İtalya’yı geride bıraktı.

Türkiye’nin yerine 8. Sıraya yerleşen İtalya’da ise 1 milyon 855 bin 737 toplam vaka ve 65 bin 11 toplam ölüm kaydedildi.

ÖLÜM SAYILARI DİKKAT ÇEKİYOR

Dünya genelinde 1,5 milyon üzerinde vakaya sahip 10 ülke arasında en düşük ölüm sayısına sahip olan ülkenin Türkiye olması da dikkat çekiyor.

Türkiye’ye en yakın ölüm sayısı 41 bin 41 ile, toplamda 1 milyon 503 bin 222 vakaya sahip olan Artintin’de.

Dünya genelindeki sıralamada ilk 10’da yer alan ülkelerin vaka ve ölüm sayıları şöyle:

ÜLKE VAKA ÖLÜM

ABD 16,942,980 308,091

Hindistan 9,906,507 143,746

Brezilya 6,929,409 181,945

Rusya 2,681,256 47,391

Fransa 2,379,915 47,391

İngiltere 1,869,666 64,402

Türkiye 1,869,666 16,646

İtalya 1,855,737 65,011

İspanya 1,762,036 48,013

Arjantin 1,503,222 41,041
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