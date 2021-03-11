Samanyolu Haber /Gündem / Rakamlar korkutuyor, bu gidiş iyi gidiş değil /11 Mart 2021 10:12

Rakamlar korkutuyor, bu gidiş iyi gidiş değil

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü köşesinde artan günlük koronavirüs rakamlarını değerlendirdi. Müftüoğlu, "Rakamlar -nedense- aniden ve birdenbire(!) 13-14 bin aralığına yükseliverdi. Net ve açık olarak belirteyim: Bu rakamlar korkutucu, bu gidiş iyi gidiş değil" ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Rakamlar korkutuyor" başlıklı yazısında kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından artan vaka sayılarını değerlendirdi.

"Kovid-19 vaka sayılarında maalesef ısrarlı ve can sıkıcı bir artış var" diyen Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Sağlık Bakanımızın 'Vaka sayıları 7-8 bin aralığına sıkıştı, düşmüyor, azaltmak için ciddi bir ortak gayrete ihtiyacımız var' cümleleriyle özetlenebilecek uyarısının üzerinden daha 10 gün bile geçmedi ama rakamlar -nedense- aniden ve birdenbire(!) 13-14 bin aralığına yükseliverdi.

Net ve açık olarak belirteyim: BU RAKAMLAR KORKUTUCU, BU GİDİŞ İYİ GİDİŞ DEĞİL.

Değil çünkü 'yeniden normalleşme çabaları ve uygulamaları' başlayalı henüz 1 hafta bile olmadı. Ve bu korkutucu artışlarda ise adına “yeni normal” denilen uygulamaların herhangi bir etkisi de söz konusu değil. Bu son uygulamaların etkilerini önümüzdeki pazartesiden sonra net ve açık olarak göreceğiz. NETİCE ŞUDUR: 1 hafta önce paylaştığım “Doğru mu yaptık” yazısında da belirttiğim gibi biz, benim “kademeli esnetme”, pandemiyi yönetenlerin ise “yeniden normalleşme” olarak tanımladığı süreçleri maalesef iyi yönetemiyoruz. Yönetimdeki hataların sadece “yönetenler” de değil, “bizde” de olduğunu iyi bilelim ve şapkamızı önümüze koyup yeniden bir düşünelim.
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