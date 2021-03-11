Samanyolu Haber /Spor / Şampiyonlar Ligi'nde 16 yıl sonra bir ilk: Artık ikisi de yok /11 Mart 2021 10:19

Şampiyonlar Ligi'nde 16 yıl sonra bir ilk: Artık ikisi de yok

Bir dönemin sonu mu: Şampiyonlar Ligi'nde 16 yıl sonra bir ilk

SHABER3.COM

Dünya futboluna uzun süre damga vuran iki süperstar Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, 16 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final göremedi.

Bu sezon Barcelona, Şampiyonlar Ligi son 16 turu aşamasında PSG karşısında elenirken, Juventus ise aynı turda bu kez Porto karşısında başarılı olamadı.

Ronaldo-Messi ikilisinin görev yaptığı takımların çeyrek final dahi göremediği son sezon olan 2004-05 sezonunda final yine İstanbul'da oynanmıştı. 2005-06'da Ronaldo'nun yer aldığı United grup aşamasında elenmiş, Barça ise şampiyon olmuş ancak Messi çeyrek final öncesi sakatlanmıştı.

2004-05 sezonunda o dönem Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, Milan karşısında son 16 turunda elenen tarafta olurken Barcelona ise son 16 turu aşamasında Chelsea'a kaybetmişti.

2004-05 sezonunda Milan ile Liverpool, efsane bir final maçına çıkmış 3-3 biten mücadelenin ardından seri penaltı vuruşları sonucu Liverpool kupayı müzesine götürmüştü.

Geçen sezon Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'ni domine ederken Lewandowski gol kralı olmuştu. Bu sezon da Mbappe ve Haaland ön plana çıkan isimler oldu. 2007-08 ile 2018-19 sezonları arasında hep Şampiyonlar Ligi gol krallığı zirvesinde Messi ya da Ronaldo yer almıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şampiyonlar Ligi'nde 16 yıl sonra bir ilk: Artık ikisi de yok Sonraki Haber >>

Erdoğan iki haftada yine kendisiyle çelişti

Erdoğan iki haftada yine kendisiyle çelişti

Bakın pamuklu maskeler neden daha koruyucu

Bakın pamuklu maskeler neden daha koruyucu

Tren otobüsü biçti

Tren otobüsü biçti

Meksika'da sıcak hava balon turundaki korku dolu anlar kamerada

Meksika'da sıcak hava balon turundaki korku dolu anlar kamerada

Soruyu beğenmeyen başbakan, gazetecilere dezenfektan sıktı

Soruyu beğenmeyen başbakan, gazetecilere dezenfektan sıktı

Aşı polemiğinde Erdoğan'a cevap

Aşı polemiğinde Erdoğan'a cevap

Levent Gültekin 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı

Levent Gültekin 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı

AKP'li Kadın vekil: Kadın cinayetleri abartılıyor

AKP'li Kadın vekil: Kadın cinayetleri abartılıyor

Fırıncıdan acı gerçekler: Bayat ekmek, çürük sebze

Fırıncıdan acı gerçekler: Bayat ekmek, çürük sebze

Time Square'de Erdoğan Rejimi protesto edildi

Time Square'de Erdoğan Rejimi protesto edildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:50:26