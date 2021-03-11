Şampiyonlar Ligi'nde 16 yıl sonra bir ilk: Artık ikisi de yok

Dünya futboluna uzun süre damga vuran iki süperstar Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, 16 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final göremedi.





Bu sezon Barcelona, Şampiyonlar Ligi son 16 turu aşamasında PSG karşısında elenirken, Juventus ise aynı turda bu kez Porto karşısında başarılı olamadı.





Ronaldo-Messi ikilisinin görev yaptığı takımların çeyrek final dahi göremediği son sezon olan 2004-05 sezonunda final yine İstanbul'da oynanmıştı. 2005-06'da Ronaldo'nun yer aldığı United grup aşamasında elenmiş, Barça ise şampiyon olmuş ancak Messi çeyrek final öncesi sakatlanmıştı.



