Samanyolu Haber /Politika / Ravza Kavakçı'nın skandal görüntülerini sildirdiler /16 Eylül 2021 10:43

Ravza Kavakçı'nın skandal görüntülerini sildirdiler

AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı, aşırı lüks bir restoranda görüntülendi. Video gündeme bomba gibi düşünce o anlar videodan sildirildi.

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ABD'de aldığı eğitimin masraflarının İBB tarafından, ABD'de okuması için 155 bin dolar ve 59 bin lira para verildiği ortaya çıkan AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın yeni bir skandalı daha patladı. Daha sonra o

İBB tarafından verilen paranın ortaya çıkmasının ardından Kavakçı, bu kez Nişantaşı’nda bulunan 500 TL'lik tostun yapıldığı bir mekanda kadraja girdi.

Youtuber Orkun Işıtmak'ın farkına varmadan AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı'yı görüntülediği "1Sonradan Görme" başlıklı son videosunda 5 liralık ve 500 liralık tostları deneyerek bir karşılaştırma yapıyordu.

500 TL'LİK TOST

Video sırasında Kavakçı'nın 500 liralık tostun denendiği Nişantaşı’ndaki bir mekanda yemek yediği görülüyor. Tostun bile bu kadar pahalı olduğu mekanda Kavakçı’nın yemek yemesi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

SANSÜR - O SAHNELER VİDEODAN SİLİNDİ

Söz konusu video sosyal medya ve internet haber sitelerinde gündem olunca, Orkun ışıtmak veya onun ajansı tarafından o anlar videodan kaldırıldı. Medyaya yansıyan 'ekran görüntülerinde 13:29. DAKİKADA görünen Ravza Kavakçı ve arkadaşı video sansürlenerek kaldırıldı.




Ravza Kavakçı ve arkadaşı SANSÜRLENDİKTEN sonraki 13:29. dakika

Ravza Kavakçı'nın yanındaki arkadaşı arka masalarda açıkça görünüyor (SANSÜR'den sonraki 13:30. dakika)


12 BİN LİRALIK AYAKKABI GÜNDEM OLMUŞTU

Daha önce de AKP MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın 12 bin liralık ayakkabısı kamuoyunda tartışma yaratmıştı.
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