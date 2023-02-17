Recep Tayyip Erdoğan Depremzedeler için kaç lira bağışladı?

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Kamu bankalarının yaptığı bağış miktarları, 50 milyar TL bağışlayan Yeni Çamoluk Otomotiv, hatta dakikalarca konuşup bağış yapmadadan telefonu kapatan Tansu Çiller bile gündem olmayı başardı ama çok önemli bir konu dikkatlerden kaçmış görünüyor.

Recep Tayyip Erdoğan kendi cebinden veya maaşından kaç lira bağışladı?Bu sorunun net bir cevabı yok. Recep Tayyip Erdoğan’ın ne kendisinden, ne de çevresinden ‘kendi cebinden veya maaşından’ herhangi bir bağış yaptığı açıklanmadı.15 Şubat 2023’teki Kabine toplantısının ardından bir açıklama yapan Erdoğan bir kelime oyunu yaparak "Kabine üyeleri, kabine toplantısına katılan kamu görevlileri olarak, depremzedeler için AFAD'a toplam 136 milyon 589 bin lira bağışta bulunma kararı aldık." dedi.Bakanların aldığı maaşlarla bu kadar liralık bağışı yapmaları bir başka konu. Kulislere sızan bilgilere göre, 136.5 milyonun 100 milyon lirasını tek başına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bağışladı(!).Türkiye’nin sahibi gibi davranan, verdiği (lütfettiği) her devlet ihalesinden yüklü komisyonlar aldığı bilinen, memleketin dört bir yanına saraylar villalar diktiren, tuvalete bile 500 tane koruma aracıyla giden, Akrabaları aracılığı ile Man Adası başta olmak üzere vergi cennetlerine servetini aktaran, Bağımsız kaynaklarının milyarlarca dolar şahsi serveti olduğunu açıkladığı Dünya Lideri(!) Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olduğu ülkenin 10 kenti yerle bir olduğunda, kabinesindeki tek bir bakandan bile daha az mı bağış yaptı?Recep Tayyip Erdoğan, depremzedeler için cebinden tek bir kuruş bağışladı mı? Yaptı ise, bu bağışı ne zaman, hangi kuruma ve kaç lira olarak yaptı? Bunun bir dekontu var mı?Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Tek Yürek yardım bağışına telefonla bağlanarak katıldı.Kılıçdaroğlu, "Herkes kendi imkanında bağış yapıyor. Ben de imkanım dahilinde bir maaşımı daha bağışlanmak istiyorum" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve tüm CHP Milletvekilleri 9 Şubat'ta yaptıkları açıklamada bu ayki maaşlarını afet bölgesindeki depremzedelere destek olarak gönderme kararı almıştı.