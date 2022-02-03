Regaib Kandili coşkusu MCEU TV ve Hizmetten.com'da

Hizmetten YouTube kanalı Regaib kandili için özel bir program hazırladı. Barış Cem Kaya moderatörlüğünde gerçekleştirilen canlı yayında ilahiyatçı – yazar Mehmet Yıldız gecenin önemini anlattı. Kur’an Kerim tilaveti ile başlayan programda özel olarak hazırlanan klipler de yayınlandı. Gecenin sonunda Mustafa Özdamar dua edecek.
Avrupa saati ile 19:30'da başlayan yayın Hizmetten YouTube kanalının https://www.youtube.com/watch?v=PGLhigQB2x8 adresinden ve Hotbird uydusunda bulunan MC EU TV’den eş zamanlı olarak yayınlandı.