Regaib Kandili coşkusu MCEU TV ve Hizmetten.com'da

Hizmetten YouTube kanalı Regaib kandili için özel bir program hazırladı. Barış Cem Kaya moderatörlüğünde gerçekleştirilen canlı yayında ilahiyatçı – yazar Mehmet Yıldız gecenin önemini anlattı. Kur’an Kerim tilaveti ile başlayan programda özel olarak hazırlanan klipler de yayınlandı. Gecenin sonunda Mustafa Özdamar dua edecek.





