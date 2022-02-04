ABD cephesinden Türkiye ile ilgili NATO açıklaması

UKRAYNA İLE DAYANIŞMASINDA TÜRKİYE'YE DESTEK





NE OLMUŞTU?





ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, perşembe günkü günlük basın toplantısında Türkiye’nin Ukrayna gerilimindeki pozisyonuna dair konuştu.Sözcü Price, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna ziyareti ve ziyaretin amacı hakkında, “Türkiye önemli bir NATO Müttefikidir. Bu gezinin amaçlarını konuşmayı Türk müttefiklerimize bırakacağım” dedi.Price ayrıca, devlet başkanları düzeyindeki ziyarete ilişkin “Bir NATO Müttefikinin veya dünyanın herhangi bir ülkesinin Ukrayna ile dayanışmalarını gösterme çabalarını kesinlikle destekliyoruz” yorumunda bulundu.Basın toplantısındaki bir gazeteci Türkiye ve ABD ilişkilerindeki gerginlikten dolayı Ukrayna meselesinde Türkiye ile yeterince iletişim kurulmadığını hatırlatınca Price, “Türklerle olan yakın ilişkilerimiz de dahil, kurduğumuz her ilişkide Rusya'yı ve Ukrayna’yı gündeme getirdik. Türkiye, değerli bir NATO Müttefikidir; Türkiye, NATO İttifakı’nın bir üyesidir; Türkiye bu konuda NATO'dan gelen çok güçlü açıklamalara imzasını atmıştır” ifadelerini kullandı.Erdoğan perşembe günü, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin davetine icabetle Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nin 10. toplantısı için Kiev'e gitmiş ve ikili ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen bir dizi anlaşma imzalamıştı.