‘‘Rusya sahte videoda Türk İHA’larını kullanabilir’’

VOA'nın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın değerlendirdiği olasılıklardan birinin sahte Ukrayna saldırılarını içeren propaganda videoları üretilmesi olduğunu kaydetti.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada bu bilgiyi kamuoyuyla paylaşma nedenlerinin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik istikrarsızlaştırıcı eylemlerinin boyutunu ortaya çıkarmak olduğunu söyledi ve Rusya'nın ‘‘tehlikeli bir uğraş’’ içinde olduğunu kaydetti.



Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de Rusya’nın planının, sahte patlamaları gösterecek, cesetleri ve yas tutanları tasvir eden aktörleri kullanacak bir propaganda videosunun yapımını içerdiğini söyledi. Kirby, Ruslar’ın, planın güvenilirliğini arttırmak için Ukrayna ve Batı tarafından kullanılan askeri teçhizatı da sahneye koyacağını kaydetti.



Associated Press (AP) haber ajansına konuşan ABD istihbaratından üst düzey bir yetkili Rusya’nın sahte operasyon kapsamında Türkiye’ye ait Bayraktar insansız hava araçlarının kullanıldığını iddia edebileceğini belirtti.



NATO üyesi Türkiye tarafından tedarik edilen bu insansız hava araçları Ukrayna tarafından Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı kullanılıyor. Bu durum Ukrayna’ya askeri teknoloji satılmasına karşı çıkan Moskova’nın tepkisini çekiyor.



Yönetimden yapılan resmi açıklamalar öncesinde AP’nin yanı sıra Reuters haber ajansı ve New York Times gazetesi de konuyu haberlerine taşımıştı.



Reuters, Biden yönetiminden üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Amerikalı istihbarat yetkililerinin Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmek için bahane üretme çabasında olduğunu ve bunu sahte bir saldırıyı gösteren propaganda videolarıyla yapabileceğini bildirmişti.



Yetkili Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmek için kendisine bahane sağlayabilecek çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini kaydetmişti.



Ukrayna’ya ait malzemeler yer alacak



İsmini açıklamayan yetkili bu seçeneklerden birinin bir patlama sonrası görüntülerine dair uydurma bir video olabileceğini ve bu videoda Ukrayna veya müttefiklerine ait gibi görünen malzemelerin de yer alabileceğini belirtti.



Yetkili, ‘‘Video Rusya’nın güvenliğine karşı tehdidi vurgulayacak ve askeri operasyonları destekleyecek. Bu videonun yayınlanması halinde Putin’e Ukrayna’ya karşı askeri operasyonları başlatacak ve meşru gösterecek kıvılcımı sunabilir’’ dedi.



Yetkili Washington’un bu bilgiyi açıklama amacının Rusya’yı bu planı sürdürmekten caydırmak olduğunu kaydetti.



‘‘Aktörler tutulacak, cesetler taşınacak’’



ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Jonathan Finer da ‘‘Rusya’nın bu yolu izleyeceğini kesin olarak bilmesek de bunun seçenekleri arasında olduğunu biliyoruz’’ dedi.



Pentagon Sözcüsü John Kirby gibi Finer da MSNBC’ye verdiği röportajda ‘‘Kendi kurguladıkları bir olayda öldüğü iddia edilenler için yas tutanları canlandıracak aktörler yer alacak, öldürülmüş kişileri göstermek için cesetler taşınacak’’ dedi.



New York Times gazetesi de yönetimden bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Rusya’nın videoyu Ukrayna’yı, Rusça konuşan halka karşı soykırım uygulamakla suçlamak amacıyla kullanabileceğini bildirdi.



Washington, Çarşamba günü Polonya ve Romanya’ya 3 bin ek asker göndereceğini açıklamıştı. Rusya ABD’yi gerilimi arttırmak ve Moskova’nın Ukrayna konusundaki çıkmazı hafifletme çağrılarını gözardı etmekle suçluyor.



Ukrayna sınırında binlerce asker konuşlandıran Rusya işgal iddialarını ise reddediyor.



Ukrayna ile tarihi ve Kırım’daki Tatar toplulukla etnik bağları olan Ankara, Kırım’ın 2014’te Moskova tarafından ilhakına kesin bir dille karşı çıkmıştı. Ancak Türkiye’nin turizm gelirinin önemli kısmını sağlayan Rusya’ya uygulanacak yaptırımlara katılmakta çekimser olması bekleniyor. Türkiye doğalgazının büyük kısmını da Rusya’dan alıyor.